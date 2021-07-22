Se espera que el impuesto global a estas empresas permita a los gobiernos recaudar una mayor cantidad de ingresos fiscales. En México se estima que la recaudación con motivo del impuesto global a l...

Se espera que el impuesto global a estas empresas permita a los gobiernos recaudar una mayor cantidad de ingresos fiscales. En México se estima que la recaudación con motivo del impuesto global a las multinacionales podrá alcanzar anualmente la cantidad de 30,000 millones de pesos (mdp). Lo anterior lo indicó el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco (CCPGJ), Sergio Armando Flores Robles. Al participar en la conferencia de julio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Flores Robles expuso las siguientes consideraciones sobre el impuesto global a multinacionales:

Impuesto global a multinacionales

El 9 y 10 de julio, el grupo de los países más ricos del mundo (G20) se reunió y aprobó una propuesta para implementar un nuevo mecanismo tributario para empresas multinacionales. Se trata de una iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que buscará que estas compañías paguen un porcentaje de impuestos independientemente del lugar en el que lleven a cabo sus operaciones. La propuesta de la OCDE, esencialmente consta de dos pilares:

Uno: garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos tributarios entre los países con respecto a las multinacionales más grandes, incluidas las del sector digital. Se reasignarán algunos derechos tributarios sobre las multinacionales, trasladándolos de sus países de origen a los países en los que desempeñan sus actividades comerciales y obtienen beneficios, no importando el lugar en el que tengan presencia física, como un domicilio fiscal o un establecimiento permanente.

Dos: apunta a establecer una base mínima a la competencia fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta (ISR) de las empresas, mediante la puesta en marcha de un impuesto mínimo a nivel mundial que los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas. La tasa sería de al menos el 15%. Este pilar impactará a las jurisdicciones conocidas como “paraísos fiscales”.

Para finalizar el trabajo técnico restante del enfoque de dos pilares, se tiene como fecha límite el mes de octubre de 2021. La aprobación de las reformas por diversos países en su legislación se llevaría a cabo durante el 2022, y la entrada en vigor sería en 2023. Se espera que la iniciativa permita a los gobiernos recaudar una mayor cantidad de ingresos fiscales, para sanear sus finanzas, incrementar la inversión en servicio público esencial y en infraestructura, optimizando la recuperación tras la pandemia del COVID-19.

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