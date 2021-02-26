En el marco del seminario virtual Reformas 2021, organizado por Thompson Reuters, el procurador Carlos Romero Aranda anticipó que la reforma al outsourcingsería aprobada este periodo de sesiones. El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseguró que la reforma legal para regular o prohibir el outsourcingllegará antes del 30 de abril. Es decir, antes de que termine el periodo de sesiones legislativo actual. "¡Váyanse preparando!, advirtió el funcionario en el marco del seminario virtual Reformas 2021, organizado por Thompson Reuters. El procurador también sugirió que no habrá un periodo de transición entre la aprobación de la iniciativa y su entrada en vigor, sino que el periodo de transición "ya lo estamos viviendo". "El periodo de transición ya lo estamos viviendo, es cuestión de tiempo. Al final de cuentas, esa reforma se va a aprobar de acuerdo con lo que yo he escuchado de los legisladores, que están convencidos que es el remedio correcto. Entonces, al aprobarse ese esquema, lo que se mencionó en las pláticas que tuvimos es que pasamos a marzo o abril o lo que fuera. ¡Váyanse preparando!, porque cuando se apruebe, va a entrar en vigor". El funcionario dijo que con la reforma, se permitirá la contratación de servicios especializados, entendiendo por esto que una empresa no podrá subcontratar trabajadores que realicen las mismas funciones que su razón social. "Se permite la subcontratación de servicios especializados, o sea, ya no puedes transferir tu nómina a un tercero, lo que sí puedes hacer es que si tienes un despacho de abogados, lo que tienes prohibido es subcontratar abogados, esos los debes tener completamente en tu nómina, pero podrías contratar servicios de una empresa para que te den servicios especializados de limpieza, porque tu objeto social no dar servicios de limpieza, sino servicios jurídicos". En este sentido, sugirió a las empresas que empiecen a reestructurarse desde ya para evitar sanciones en el futuro. Además, mencionó que las empresas que tengan contribuciones omitidas deberían preocuparse. "Si cumpliste y lo único que estás haciendo es una reestructuración corporativa para seguir adelante con la nueva normativa, no tienes nada de que preocuparte. Pero si tuviese contribuciones omitidas, preocúpate. Es muy sencillo: o te damos tu línea de captura o te damos tu orden de captura". Respecto a la discusión en torno al monto de las utilidades que se repartirán a los trabajadores, el funcionario dijo que deberá fijarse en un punto no ruinoso, pero no dio ninguna cifra. "Si llega a regularse de una manera controlada, que la PTU no llegue a ser ruinosa, sino que sea un reconocimiento a tu trabajo y llega a haber un consenso con el sector empresarial, obrero y gobierno, no tendrías un incentivo para tener a tus trabajadores en un insourcing", dijo. Con información de Reforma. https://www.reforma.com/vayanse-preparando-advierte-procurador-sobre-outsourcing/ar2132425

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.