Las clasificaciones de riesgos por ocupación o vulnerabilidad proporcionan un elemento de información adicional para determinar las acciones que se deberán llevar a cabo en los distintos escenarios...

Las clasificaciones de riesgos por ocupación o vulnerabilidad proporcionan un elemento de información adicional para determinar las acciones que se deberán llevar a cabo en los distintos escenarios de la epidemia. Para regresar a laborar durante la nueva normalidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publicó un documento con los lineamientos técnicos que deben seguir las empresas. En uno de los apartados, se detallan los cuatro niveles de riesgo de contagio que pueden tener los trabajadores según su ocupación, dependiendo de factores como el contacto que tenga con personas infectadas o con fuentes posibles de contagio con motivo de su trabajo. Los cuatro niveles de riesgo de contagio acuerdo con la profesión que realizan son:

Riesgo muy alto

Se considera que las personas que tienen mayor riesgo de contagio son aquellas con potencial elevado de exposición con personas infectadas o sospechosos. En esta categoría entra personal médico, enfermeros, dentistas y laboratoristas.

Riesgo alto

Son aquellos trabajadores que están expuestos a personas que contrajeron el virus o son sospechosos de haberlo tenido. Estamos hablando de personal médico, enfermeras, paramédicos, técnicos médicos, forenses, empleados que trabajan en depósitos de cadáveres, operadores de ambulancia y personal de limpieza en los hospitales.

Riesgo medio

Se trata de trabajadores que tienen contacto frecuente con el público en general, personas en edad escolar, compañeros de trabajo y clientes, entre otros.

Riesgo bajo

Trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general u otros compañeros de trabajo.

Clasificación de riesgo por condición de vulnerabilidad

La siguiente clasificación de riesgo corresponde a las personas que tienen nivel mayor de riesgo a contagiarse y comprometer su salud y las personas con menor riesgo. Las personas que presentan menor riesgo son las personas que no tienen antecedentes de enfermedades crónicas, no tienen problema del sistema inmunológico y personas menores de 60 años. Las personas que tienen mayor riesgo son quienes tienen enfermedades crónicas (cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, metabólicas o inmunosupresoras), que padezcan obesidad, las personas adultas, embarazadas y niños menores de 5 años. Fuente: los Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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