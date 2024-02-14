Tras presentar una falla, usuarios reportan inconsistencias en la información con la que se encuentra publicada en el formulario El 12 de febrero de 2024, la aplicación para presentar la declaración anual de personas morales presentaba una falla que impedía su utilización. Según reporta Fiscalia, si bien era posible ingresar los datos de acceso, el sistema inmediatamente redirigía a un aviso que decía “No está actualizado para esta aplicación”. Esto a pesar de que el contribuyente perteneciera a los regímenes fiscales aptos para acceder a la aplicación. Para la media tarde de ese día el servicio fue restablecido, y los contribuyentes ya podían ingresar a la aplicación. Pero señala que se reportan inconsistencias en la información con la que se encuentra publicada en el formulario. Fiscalia explicó que una de las fallas reportadas consiste en que los ingresos no coinciden con los informados en pagos provisionales. Por eso, sugirió precaución y revisión minuciosa de los datos. Además, indicó que actualmente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) colocó en la portada de su página de internet, una serie de accesos directos a las diferentes plataformas de declaración anual de personas morales, según el régimen en el que tributan.