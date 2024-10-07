Las empresas suelen agrupar productos o servicios en kits para ofrecer soluciones "todo en uno". Descubre cómo funciona la emisión de un CFDI al vender un kit y qué campos condicionales debes compl...

Las empresas suelen agrupar productos o servicios en kits para ofrecer soluciones "todo en uno". Descubre cómo funciona la emisión de un CFDI al vender un kit y qué campos condicionales debes completar según la Guía del SAT Las empresas suelen agrupar varios productos o servicios relacionados en kits o paquetes. Aquí algunos ejemplos:

En una tienda de electrónica, es común vender un kit que incluya un celular, una funda protectora y un cargador.

En clínicas u hospitales, se utilizan kits médicos para realizar procedimientos específicos, como kits de primeros auxilios o kits quirúrgicos, que contienen instrumentos y materiales médicos estériles.

Un kit es un conjunto de componentes o herramientas agrupados y empaquetados para cumplir una función específica, según señala IDC Online. Estos productos pueden provenir de uno o varios proveedores, pero se venden como una unidad, ofreciendo una solución “todo en uno”.

Emisión del CFDI al vender un kit

Para emitir un CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) por la venta de un kit, IDC Online explica que se debe seguir lo establecido en la Guía de llenado de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del SAT. La guía indica que debe utilizarse el "Nodo Parte", donde se detallan las partes o componentes que forman el kit o el concepto que aparece en el comprobante fiscal.

Campos condicionales en el CFDI

Además, la guía establece que los campos condicionales del CFDI serán obligatorios siempre que la información registrada en otros campos así lo requiera, según las reglas de validación del estándar técnico. Esto obliga a completar los campos condicionales correspondientes para asegurar una correcta emisión del comprobante.