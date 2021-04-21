Ser conductor de las plataformas digitales era mucho más atractivo hace algunos años, pero por el contexto de la pandemia cada vez más trabajadores se ven orillados a aceptar las nuevas condiciones. Cuando Uber empezó operaciones en México, ser conductor era visto como una oportunidad de obtener ingresos considerables por más de uno. Sin embargo, diario Reformareporta que en la actualidad los ingresos que obtienen los conductores se han visto considerablemente mermados por factores como las comisiones de las aplicaciones, las retenciones de impuestos y la disminución en las tarifas de los viajes. Respecto a esto último, el principal responsable es la creciente competencia. Consideremos que durante cinco años Uber no tuvo ninguna competencia en el sector, por lo que tenían la comodidad de ajustar las tarifas a su conveniencia. Sin embargo, con el tiempo han aparecido nuevos actores en el mercado que, como DiDi, empezaron una carrera armamentística por mantener los costos bajos. En entrevista con el rotativo, el conductor Abraham González refiere que en 2016 el viaje promedio costaba un 30% más que ahora. A esta disminución hay que agregarle que por cada viaje tiene que pagar un 30% entre las comisiones a la aplicación y los impuestos que empezaron a retenerles el año pasado. Además, contrario a 2016, ahora la comisión es variable. Descontados todos los gastos que tiene que hacer, dice que tiene ingresos semanales libres de entre 3 mil y 3 mil 500 pesos. Antes podía obtener estos mismos ingresos en tan sólo unas 10 o 13 horas de trabajo. En consecuencia, los conductores ahora tienen que trabajar más horas para tener los mismos ingresos que antes.

Cada vez hay más conductores

A pesar de que trabajar en las plataformas es una opción menos rentable que antes, desde que empezó la pandemia de COVID-19 el número de conductores ha aumentado. DiDi tiene 51% más conductores que antes. En Uber también hubo un incremento, aunque no precisaron de cuánto. Jordi Cueto, gerente senior de relaciones públicas de DiDi, considera que el incremento se debe a los despidos ocasionados por la recesión económica de la pandemia. Así, a pesar de que las plataformas ofrecen menores beneficios que antes, los trabajadores tienen pocas opciones además de trabajar para ellas.

Menos filtros para entrar

Reformatambién reporta que las plataformas bajaron el número de requisitos para ingresar a trabajar en ellas. Antes Uber pedía licencia de conducir, identificación oficial, exámenes toxicológicos, carta de antecedentes no penales, examen médico, entrevista psicológica y aprobar exámenes de confianza, de atención al usuario y de conocimiento de la ciudad. En cambio, ahora en su portal de internet sólo se habla de un examen psicométrico y de la revisión de antecedentes automovilísticos y no penales.

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