Si la iniciativa se aprueba, se permitiría a los ciudadanos deducir de impuestos los gastos en medicamentos de acuerdo con la Ley del ISR y otras disposiciones normativas aplicables Los contribuyentes que compran medicamentos en la farmacia no pueden deducir ese gasto. Actualmente, los medicamentos sólo pueden deducirse si están incluidos en el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de un hospital. En este contexto, el artículo indica que el diputado del Partido Verde Ecologista, Luis Arturo González Cruz, presentó una propuesta para permitir que los gastos en medicamentos sean deducibles de impuestos. Lo anterior lo busca hacer con una iniciativa para reformar el Artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta (Ley del ISR).

El derecho a la protección de la salud

En su exposición de motivos, el legislador argumenta que la Ley General de Salud de nuestro país reconoce el derecho a la protección de la salud como uno de sus objetivos principales. Esto incluye el acceso a servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Además, para las personas que no cuentan con seguridad social, se prevé la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y otros insumos relacionados. En la iniciativa, el diputado hizo hincapié en que los medicamentos son esenciales para garantizar el derecho humano a la salud, porque el tratamiento y control de enfermedades dependen en gran medida del acceso oportuno y adecuado a medicamentos de calidad.

Promedio mensual de los gastos de salud

También se destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha informado que los hogares mexicanos con ingresos más altos destinan un promedio mensual de 1,457 pesos a gastos de salud. En los hogares de ingresos medios la cifra es de 288 pesos al mes. Y en los hogares con menores ingresos, el gasto mensual destinado a cuidar la salud de sus miembros es de 187 pesos. Basándose en estos datos, el legislador presentó la iniciativa con el objetivo de proporcionar un mecanismo de apoyo a las familias mexicanas. Esto, en consonancia con los esfuerzos del gobierno federal por universalizar el acceso a la salud. En caso de que la iniciativa se apruebe, se permitiría a los ciudadanos deducir de impuestos los gastos en medicamentos de acuerdo con la Ley del ISR y otras disposiciones normativas aplicables. Fiscalia indicó que la propuesta busca conceder este derecho para reducir los ingresos acumulables en la declaración anual del ejercicio, considerando los gastos en medicamentos adquiridos en farmacias.