Según los últimos datos de la STPS, solamente ocho mil empresas han iniciado la inscripción en el REPSE. A inicios de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que oc...

Según los últimos datos de la STPS, solamente ocho mil empresas han iniciado la inscripción en el REPSE. A inicios de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dio a conocer que ocho mil empresas habían iniciado su proceso en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE). También se informó que, en ese momento, hasta 500 mil trabajadores habían salido del esquema de subcontratación. Sin embargo, el avance frente al total de empresas y trabajadores sigue siendo mínimo. En entrevista con Reforma, Armando Guajardo Torres, presidente nacional de la Comisión Laboral de la Coparmex, entre 40% y 50% del millón de empresas registradas en el IMSS planea inscribirse en el REPSE. Esto significa que hasta 500 mil empresas podrían presentar el trámite; en este sentido, las ocho mil que ya lo han hecho es un avance muy pequeño. Además, antes de la reforma se estimaban 4.7 millones de trabajadores subcontratados. Si solamente 500 mil han salido de este esquema, todavía falta la mayor parte. De acuerdo con Guajardo, las autoridades son responsables por una parte del lento avance. Esto se debe a que no hay coordinación entre el SAT, IMSS e Infonavit. Por otro lado, hace una semanas se dio a conocer que el 40% de las empresas son rechazadas en el REPSE por ser de reciente creación. El principal problema es el cuestionario que deben contestar para el registro, ya que está pensado para empresas con más tiempo. Así, la plataforma toma las respuestas automáticamente y decide que la empresa nueva no cuenta con capacidad ni experiencia para ofrecer los servicios especializados. Al final, el cuestionario niega el registro a la compañía nueva.

Discrepancia

Este 24 de abril entró en vigor la reforma a la subcontratación. Uno de los puntos principales es el periodo de 90 días de plazo límite para que las empresas cambien a su nómina a los empleados subcontratados. Hay que recordar que la reforma prohíbe la subcontratación; en cambio, permite la contratación de servicios especializados. Las empresas que ofrezcan estos servicios deben inscribirse en un padrón especial de la STPS que empezó a operar el 24 de mayo. También hay un plazo de 90 días para inscribirse, por lo que el último día es el 23 de agosto.

Sin embargo, para efectos fiscales, el último día es el 1 de agosto. En entrevista con el mismo medio, Marcela Calderón, socia de Seguridad Social y Servicios Fiscales en Remuneración de KPMG México, explicó que el 1 de agosto es el último día en el que se pueden deducir los pagos hechos a estas empresas de servicios especializados.

Así, para que un cliente pueda deducir el pago, la empresa de servicios especializados deberá contar con el registro el 1 de agosto. Sin embargo, el último día para conseguir el registro es el 23 y, según los avances actuales, muy pocas empresas lo tendrán listo a tiempo.

Con información de Reforma y Milenio https://www.reforma.com/atora-su-registro-nuevo-outsourcing/gr/ https://www.milenio.com/negocios/stps-8-mil-empresas-registro-outsourcing-legal

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