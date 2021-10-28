Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, no está de acuerdo con el fallo de la SCJN que elimina la prisión preventiva para delitos fiscales. Esta semana la Suprema ...

Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, no está de acuerdo con el fallo de la SCJN que elimina la prisión preventiva para delitos fiscales. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en los delitos de contrabando y su equiparable, defraudación fiscal y su equiparable y la venta y compra de facturas falsas. Durante la conferencia mañanera del martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fallo de la SCJN solamente servirá para proteger la corrupción en México. También dijo no estar de acuerdo porque la decisión protege a las minorías con influencias y el dinero para comprar su inocencia. Sin embargo, enfatizó que respetará la decisión de la SCJN porque es lo que se necesita para lograr un verdadero Estado de derecho. Por su parte, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, dijo a través de su cuenta de Twitter que "la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza".

Le perderán miedo al fisco

Por su parte, Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), dijo que el fallo de la SCJN hará que se pierda el miedo al fisco y afectará la recaudación. En entrevista con La Jornada, Romero Aranda dijo no estar de acuerdo con la decisión porque disminuirá la percepción de riesgo de los contribuyentes. Romero Aranda dijo que los ministros no tomaron en cuenta todos los filtros de control que se utilizan para dictaminar la prisión preventiva oficiosa. Por último, señaló que la decisión de la SCJN no afectará los casos de prisión preventiva previos a 2019. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/26/politica/fallo-de-la-scjn-hara-que-se-pierda-el-miedo-al-fisco-carlos-romero/

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