El SAT aclaró el propósito de la Constancia de Situación Fiscal es evitar que empresas factureras deduzcan nóminas inexistentes y no es obligatoria. La Constancia de Situación Fiscal ha generado polémica y confusión entre la población, por lo que el gobierno federal aclaró la razón por la cual los empleadores han exigido el documento. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, dijo en conferencia de prensa que la dependencia no ha exigido a las empresas ni a las personas asalariadas la emisión de la Constancia de Situación Fiscal y aclaró porqué se exigió este requisito. “La factura timbrada lo único que debe contener es el código postal y el nombre correcto del trabajador. Si tienen el nombre correcto y el código postal, el patrón no tiene por qué hacer exigible la Constancia de Situación Fiscal para emitir la nómina. Una cosa es la materia fiscal y otra es la materia laboral. Ningún empleador puede condicionar el pago de un trabajo ya devengado por un trámite administrativo de ningún tipo”, explicó.

Contra empresas factureras

Recientemente, reportamos que los contribuyentes se han enfrentado a dificultades para emitir el documento como la saturación en las oficinas del fisco, intentos de estafa y confusión por el rumor de que no podrán timbrar sus recibos de nómina de no contar con el documento. "Fue una medida preventiva para las empresas factureras y fantasmas. Además de facturar gastos que no existen, también facturan nóminas que no existen. Las nóminas que emiten son de jóvenes de 18 años o adultos mayores", aclaró. Por ello, la jefa de la dependencia, informó este viernes que esta controversia se originó por una modificación a la Miscelánea Fiscal en la que se estableció que, además del RFC, el SAT verificaría el nombre o la razón social y el código postal con el propósito de evitar que las empresas factureras emitieran nóminas inexistentes, comúnmente conocidas como fantasma. Asimismo, dijo este viernes desde Palacio Nacional que el origen de la factura 4.0 es para evitar el fraude de empresas factureras en el pago de nóminas, principalmente en jóvenes de 18 años que no están insertos en la vida laboral y en adultos mayores. A principios de junio, el SAT dio una prórroga para la emisión obligatoria de la nueva factura electrónica 4.0 hasta el 1 de enero de 2023. Con ello, las personas que aún no tramitan su constancia de situación fiscal, la cual es requerida para la nueva factura, tendrán el resto del año. El documento es totalmente gratuito y se puede solicitar fácil y rápido a través del portal del SAT. En la sección ‘Otros trámites y servicios’, dar clic en Genera tu Constancia de Situación Fiscal. Solo se necesita el RFC y contraseña o firma electrónica (e.firma) vigente.