Antes de pasar a votación, los diputados añadirán los comentarios derivados del parlamento abierto y las mesas de trabajo con empresarios. Durante el 23 y 24 de noviembre, tuvieron lugar dos días d...

Antes de pasar a votación, los diputados añadirán los comentarios derivados del parlamento abierto y las mesas de trabajo con empresarios. Durante el 23 y 24 de noviembre, tuvieron lugar dos días de parlamento abierto para discutir la reforma al outsourcing o subcontratación. Además, esta semana se instaló una mesa de trabajo permanente con miembros de la iniciativa privada y del gobierno federal para discutir el mismo tema. Hasta el momento, la mesa de trabajo no ha concluido. Las comisiones unidas de Trabajo y Hacienda y Crédito Público decidieron esperar a tener los comentarios y conclusiones de esta mesa de trabajo. Por eso, decidieron dar una semana más de discusión al tema; en este periodo revisarán las observaciones del Parlamento Abierto y de la mesa de trabajo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no presentará el dictamen a votación el 26 de noviembre, como se había planteado inicialmente. De acuerdo con la diputada Anita Sánchez de Morena, el próximo martes, cuando se agreguen los comentarios de ambos procesos, la iniciativa pasará a votación. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, será el responsable de mostrar a los diputados los avances que se han logrado en las mesas de trabajo.

¿Qué propuestas podrían evaluar?

Como explicó en entrevista con el periódico El Economista, Jesús Baldenebro, presidente de la Comisión de Trabajo, hay seis iniciativas que han analizado. Una de los problemas más claros con la iniciativa es que no define el concepto de “actividades complementarias”. Como se encuentra ahora el texto, esto quedaría a discreción de la Secretaría del Trabajo. En su lugar, los expertos proponen que se defina exactamente de qué tipo de actividades se está hablando en la ley. Hasta el momento, los diputados de Morena se han visto dispuestos a cambiar el texto. El diputado Marco Antonio Andrade dijo que añadirán los comentarios pertinentes que se deriven del Parlamento Abierto y las mesas de trabajo.

Con información de La Jornada y El Economista

https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/009n1pol?partner=rss https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aplazan-una-semana-dictaminacion-de-iniciativa-para-regular-el-outsourcing-20201125-0012.html

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