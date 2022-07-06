Al cierre de junio, el SAT recaudó de los grandes contribuyentes 888,313 millones de pesos, es decir, 20.7% más que el año pasado. La recaudación de grandes contribuyentes aumentó 20.7 por ciento en lo que va del año en comparación con 2021, descontando retenciones de algunos impuestos, revelan datos del fisco mexicano. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buen Rostro informó que, sin contar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios y el Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), recaudó de los grandes contribuyentes 888,313 millones de pesos, al cierre de junio. Asimismo, afirmó que el SAT ha hecho esfuerzos para detectar por dónde eluden y evaden los grandes contribuyentes y que las "fallas o faltas" que estaban cometiendo, ya sea a propósito o por omisión, se están recuperando. "También mucho se decía que los grandes contribuyentes sólo iban a ser para rato, no es verdad, aquí vemos la gráfica de los grandes contribuyentes y más bien la recaudación de grandes contribuyentes nos da para otro rato más, o sea, es sostenible la recaudación", dijo en conferencia de prensa. Buenrostro explicó que puede parecer que bajó la fiscalización en el sector de grandes contribuyentes; sin embargo, los esfuerzos que se han hecho en las auditorías, que han identificado la evasión y elusión, permiten que ya no se tengan que realizar actos de fiscalización. La fiscalización a grandes contribuyentes durante los tres primeros años de gobierno, ha logrado 86% de lo recaudado en todo el sexenio anterior. Las contribuciones han sido por 541,682 millones de pesos; durante el sexenio pasado se cobraron 630,784 millones de pesos.