Según especialistas, el SAT está pidiendo más información a las empresas para complicar la devolución de IVA. A lo largo de la pandemia por COVID-19, la devolución de IVA ha traído varios problemas...

Según especialistas, el SAT está pidiendo más información a las empresas para complicar la devolución de IVA. A lo largo de la pandemia por COVID-19, la devolución de IVA ha traído varios problemas a contribuyentes. En primer lugar, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ido alargando el tiempo de espera para la devolución. De acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el SAT pasó de 60 días de espera a 70; en algunos casos, contribuyentes han tenido que esperar más de 90 días. Debido a esto, a mediados de mayo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó el boletín 7/2020. Este documento contiene una recomendación al SAT para que los contribuyentes cumplidos recuperen su saldo a favor de IVA en un plazo máximo de 15 días hábiles.

SAT complica trámites para la devolución de IVA

Además de lo anterior, el fisco está pidiendo más información que antes como requisito para la devolución. En entrevista con Reforma, Martín Aguayo de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), dijo que , especialmente en grandes devoluciones, el SAT está pidiendo mucha más información. Según el especialista, el fisco ahora pide integrar todos los ingresos y gastos con comprobantes fiscales. Al parecer, estos nuevos requisitos afectan especialmente a grandes empresas en los sectores agroalimentario, farmacéutico y exportador por el gran número de operaciones que realizan. Además, como estos sectores generan más IVA a favor; así que la falta de una devolución rápida deja a las empresas sin liquidez. Aguayo explicó que, actualmente, el plazo de ley para la devolución es de 40 días hábiles. En algunos casos, el fisco puede solicitar información adicional con un plazo de 20 días hábiles para responder. Después, el fisco puede volver a pedir información, esta vez con un plazo de 10 días hábiles. Así, solamente con solicitar más información, el plazo alcanza los 70 días hábiles. Además, la información que pide el SAT es muy específica; por esto, muchas empresas no pueden contestar a tiempo. Al final, el trámite se da por desistido y si las empresas quieren conseguir su devolución, deben iniciar uno nuevo.

Las exportadoras son las empresas más afectadas

En julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020. Entre los cambios, se encuentran algunos que afectarán a las empresas del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (IMMEX). Las empresas del programa IMMEX que cuentan con esquema de certificación de empresas gozan de una devolución e IVA en plazos de 10, 15 o 20 días. Con la modificación, todas las empresas tendrán el tiempo de devolución normal; es decir, de 40 días.

De acuerdo con algunos especialistas, los cambios afectarán fuertemente a estas empresas. Normalmente, este tipo de empresas cuenta con saldos a favor en el flujo de efectivo. Con estos cambios, una empresa tendría que esperar, idealmente, 40 días para la devolución de IVA. Esto podría tener problemas serios para el flujo de efectivo de la empresa. De acuerdo con María Elena Sierra, directora de Operaciones de Grupo Prodensa, en entrevista con el mismo medio, la medida afectará a más de 3 mil empresas certificadas.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/endurece-el-fisco-devolucion-de-iva/ar2021056?v=4

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