El mandatario anunció que la empresa de Ricardo Salinas Pliego liquidará su adeudo fiscal por 2 mil 636 mdp.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pagará el adeudo fiscal por 2 mil 636 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT). En conferencia de prensa, el mandatario celebró que las empresas estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales y respeten la legalidad. Asimismo, AMLO agregó que Televisa pagará 15 mil millones de pesos en impuestos por la fusión con Univisión. “Grupo Televisa va a pagar impuestos por la venta que se hizo, la operación de fusión con Univisión, 15 mil millones de pesos. También tengo información que TV Azteca va a pagar por el juicio que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia y así, las empresas están cumpliendo. Yo celebro esto, el que todos estemos actuando respetando la legalidad, el auténtico estado de derecho, que no haya corrupción e influyentismo”, dijo desde Palacio Nacional.

Antecedentes del adeudo fiscal de Grupo Elektra

El mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra del pago de 2 mil 636 millones 428 mil 880 pesos, más intereses y actualizaciones, correspondientes al ejercicio de 2006. Ante la resolución, la empresa de Salinas Pliego dio a conocer en un comunicado que se respaldarían en instancias internacionales, ya que asegura que se violó su derecho humano de acceso a la justicia. “Se negaron a analizar el fondo de nuestro amparo, violando así abiertamente nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa, consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por tanto, en pleno apego al Estado de Derecho, recurriremos a las instancias internacionales correspondientes para así defender nuestro legítimo derecho”, expuso el grupo.

La empresa debe más de 34 mil millones de pesos

De acuerdo con Reforma, Grupo Elektra debe al SAT más de 34 mil millones de pesos, por ocho créditos fiscales. Sin embargo, la Corte confirmó en definitiva, que solo debe pagar 2 mil 636 millones de pesos, derivado de deducciones ilegales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).