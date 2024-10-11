State Street, líder global en servicios financieros, apuesta fuerte por el mercado de Afores en México

State Street, el banco estadounidense especializado en servicios financieros para clientes institucionales, ha anunciado un ambicioso plan de expansión en México, centrando esfuerzos en el segmento de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores). María Ximena Vásquez Barbosa, quien lidera las operaciones de State Street en México y es la jefa de ventas para América Latina y el Caribe, reveló que la estrategia incluye una actividad comercial intensificada para capitalizar el creciente mercado de gestión de activos en el país.

Con más de 43 trillones de dólares en activos bajo custodia, lo que representa cerca del 10% de todos los activos administrados a nivel mundial, State Street está bien posicionado para influir significativamente en el mercado mexicano. La firma no solo maneja inversiones en activos tradicionales sino que también se enfoca en activos alternativos, respondiendo a la necesidad de diversificación de las Afores mexicanas.

Además, State Street ya juega un papel crucial para varias Afores mexicanas, actuando como custodio de sus activos en el extranjero. “Esto nos posiciona como un proveedor clave para aquellos que buscan acceder a mercados globales”, explicó Vásquez Barbosa.

La ampliación de servicios no se limita a las Afores, ya que State Street también ofrece soluciones financieras a aseguradoras y empresas de gestión de activos, cubriendo toda la cadena de valor en la administración de activos.