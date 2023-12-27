Una mayor fiscalización ha dado más ingresos a las arcas públicas, pero los contadores advierten que hay gasto público ineludible que requerirá de una reforma fiscal El periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador terminará el 30 de septiembre de 2024. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) considera que el siguiente gobierno debe buscar mayores ingresos para la Federación y proponer un mecanismo para la captación de mayores contribuyentes. El presidente del IMCP, Héctor Amaya Estrella, dijo que la mayor fiscalización ha dado más ingresos a las arcas públicas, pero advirtió que hay gasto público ineludible que requerirá de una reforma fiscal. En la conferencia de prensa de diciembre del IMCP, el contador explicó que México tiene una informalidad muy grande, que es de 60%. Por eso, Amaya Estrella dijo que la propuesta del IMCP para una reforma fiscal está encaminada a la captación de mayores contribuyentes, sin cambiar los impuestos directos y revisar la necesidad de privilegiar los indirectos. Además, el presidente del IMCP comentó que entre las propuestas del IMCP está eliminar algunas exenciones que existen, tanto en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), como en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS). El objetivo de las propuestas del IMCP es que quien sea el próximo presidente de México, con independencia del partido al que represente, considere los cambios fiscales que urgen al país.