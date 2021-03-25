La pandemia del COVID-19 ha paralizado numerosos negocios y causado muchos despidos, causando daños cada vez mayores en nuestra economía. Estamos viviendo una auténtica crisis sanitaria que acabará poniendo a prueba nuestra estabilidad económica y agravando el peso de nuestros gastos. Dadas las circunstancias, el pago del crédito de vivienda será objeto de auténtico pavor para muchos. Afortunadamente, le traemos un pequeño truco para poder aliviar la pesada carga que supone el pago del crédito hipotecario.

Refinancia tu crédito hipotecario para reducir la tasa de interés

Además de las cuotas mensuales, el crédito hipotecario implica una serie de costos adicionales, tales como el enganche del pago, el avalúo de la propiedad, seguros de vida, de desempleo o de daños... Entre esos costos adicionales se encuentra la tasa de interés, que no es más que el precio que cobran las instituciones por el dinero que se le ha prestado en el tiempo que tardes en devolverlo. Esta tasa de interés viene fijada libremente por cada una de las instituciones financieras, y puede ser de tipo fija o variable, dependiendo esta última de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Por lo que, mediante la renegociación de las condiciones del crédito de vivienda, podemos acondicionar los pagos para que se adapten mejor a nuestras necesidades.

Pero, ¿por qué debería refinanciar mi crédito hipotecario?

El refinanciamiento del crédito de vivienda es un proceso que trae consigo numerosas ventajas para el hipotecado. Entre ellas, una de las más importantes es la reducción de la tasa de interés, que conllevaría al pago de menos intereses durante los próximos meses, aumentando así sus ahorros en decenas de miles de pesos en función de cuanto tiempo lleve con su préstamo. Otro de los beneficios que se obtienen de este proceso es la reducción del pago de sus cuotas mensuales. Por supuesto esto alargará el tiempo del pago de hipoteca, pero le dará espacio para el desarrollo de otros planes financieros. El refinanciamiento trae consigo aún más ventajas, entre las que encontramos el cambio del tipo de interés variable a uno fijo, lo que dotará de predictibilidad, estabilidad y de un ahorro potencial de costos a sus pagos mensuales. También le dará la oportunidad de obtener otro crédito, destinado a sus planes financieros, e incluso, y solo si se lo puede permitir, tiene la opción de aumentar los pagos mensuales, reduciendo así el tiempo el plazo de pago de su préstamo y ahorrando mucho dinero en intereses. En caso de que necesite más información acerca de este procedimiento, puede consultar la página de Credimejora, la cual te ayudará en el proceso para realizar este trámite. Como has podido observar, el refinanciamiento de los créditos de vivienda trae consigo ventajas bastante interesantes para aquel que decida someterse a este proceso. Recuerde meditar acerca de esta decisión con cautela, hablar con su prestamista y, sobre todo, piensa en tus planes a futuro. La pandemia no deja de obstaculizar el desarrollo de nuestra economía, por lo que quizá pueda necesitar cambios en las condiciones de tu crédito hipotecario para adaptarte a estos tiempos tan complicados que se avecinan.