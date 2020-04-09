15 empresas deben al SAT más de 50 mil millones de pesos. El presidente López Obrador ordenó al fisco que los cobraran. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes contribuyentes tienen adeudos por más de 50 mil millones de pesos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Por eso, AMLO ordenó al SAT que los cobraran y que, de no hacerlo, se procederá judicialmente. En su conferencia mañanera, el presidente llamó a las empresas a que se pongan al corriente en sus pagos. También dijo que parte de estos recursos se usarán para la contingencia. Por esto, dijo que quien puede para sus impuestos y no lo hace es un mal ciudadano. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de López Obrador dijo que no se darían estímulos fiscales. En este sentido, varios representantes del sector empresarial como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han hecho varias solicitudes. Pero, hasta el momento, la actitud del gobierno no ha cambiado. De hecho, el presidente dijo que escribirá una carta a Carlos Salazar Lomelín para que hable con los empresarios que tienen aduedos fiscales.

No podemos diferir el pago de impuestos. Al contrario le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude a hablar con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la Hacienda Pública. Ya le voy a mandar hoy la lista porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes.

AMLO también aclaró que no hay ninguna ruptura con los empresarios, pero no se aplicarán los estímulos fiscales que ellos quieren. Con información de El Universal.

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