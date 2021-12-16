Sentirse bien tanto por dentro como por fuera ha hecho que cada vez más personas acudan a un gym cerca de sus casas o trabajo para entrenar su cuerpo, esto ha provocado que en México crezca más la ...

Sentirse bien tanto por dentro como por fuera ha hecho que cada vez más personas acudan a un gym cerca de sus casas o trabajo para entrenar su cuerpo, esto ha provocado que en México crezca más la cultura del sector fitness. Cadenas como Smart Fit se han visto atraídas por este país, que registró el año pasado casi 8 mil gimnasios o centros de acondicionamiento físico. La cantidad de espacios para ejercitarse deja ver que la demanda está despertando a la industria de este sector. Las cadenas deportivas incluso han evaluado la posibilidad de expandirse a nivel internacional, algo que también dependerá del crecimiento económico de México.

Bajar de peso es el principal motor

Una encuesta realizada por la empresa de medición de información, datos y mercado Nielsen dio como resultado que el 67% de la población mexicana consultada manifestó su deseo por bajar de peso, realizando ejercicios y varios tipos de actividad física. Considerando que el 98% de las personas de este país no practican ningún tipo de ejercicio, el sector fitness se concibe como un negocio vigoroso y rentable. A esto se suma que la obesidad en México se ha convertido en un problema de salud pública. La demanda y la oferta ha hecho que el servicio de gimnasios crezca, se innove y se diversifique. Actualmente, el país azteca se mide en el sector fitness con otras naciones como Venezuela, Brasil,Argentina, Perú, Colombia y Chile. Entre las ciudades con más demanda de centros de ejercitación física están el Distrito Federal, Jalisco, Guadalajara, Monterrey y Cancún.

Los aparatos más demandados

Los mexicanos están interesados en mejorar su aspecto físico y sentirse bien con su cuerpo. Por ello, los ejercicios cardiovasculares son los más demandados. La población ha mostrado una gran valoración de aparatos como: las caminadoras, las bicicletas y las elípticas. El sector fitness es una industria que se divide en diversos segmentos, se puede encontrar en un gimnasio equipos estándar, así como intermedios y de lujo, los incluyen sofisticación y alta tecnología acceso a internet, pantallas táctiles y gráficas, así como otros programas. La apertura de estos espacios de ejercitación con inversiones cuenta con un crecimiento de 50%. Grupo Martí, que posee la marca Smart Fit junto con Bio Ritmo, comenzó la apertura de 4 unidades en la ciudad de México este año, las cuales representarán una inversión de USD 5 millones. Como es conocido, Smart Fit se considera una cadena de gimnasios inteligentes que está basada en un modelo de “bajo costo”, es decir, sumamente accesible en general.

Mejorar la calidad de vida

Después de un año de pandemia, en el que se incrementó el teletrabajo y el sedentarismo, unido a una población cada vez con más sobrepeso, la industria de gimnasios se presenta como una solución para mejorar la calidad de vida. Los expertos aseguran que con 90 días de ejercicio continuo la persona adquiere el hábito. Los resultados serán una mejor calidad de vida en diversos aspectos que harán que se mantenga el interés en los centros de entrenamiento. Además de disminuir los kilos de más y tonificar la figura, hacer ejercicios mejora otros aspectos de nuestra vida. Mejora el sueño, incrementa la serotonina, llamada la hormona del buen humor y disminuye el estrés y las posibilidades de depresión. Sentirse bien por dentro es otra consecuencia que va de la mano con el ejercicio físico. Ejercitar el cuerpo reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y osteoporosis, además de incrementar la resistencia y ralentizar el envejecimiento. Todos estos factores sumados impulsan a México a acercarse imparablemente a ser un país donde el negocio fitness sea rentable y será un negocio de ganar, ganar: la población logrará beneficiarse en salud interna y externa, mientras que las cadenas fitness obtendrán más ganancias y se consolidarán.