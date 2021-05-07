El IMSS habilitará un esquema simplificado para el trámite de sustitución patronal, y facilitará el sistema para informar sobre contratos de servicios especializados. El viernes 23 de abril, el pre...

El IMSS habilitará un esquema simplificado para el trámite de sustitución patronal, y facilitará el sistema para informar sobre contratos de servicios especializados. El viernes 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al outsourcing o subcontratación laboral.

Las empresas deben realizar la sustitución patronal

Debido a la entrada en vigor de la reforma, las empresas que utilizan el outsourcing deben pasar al personal subcontratado a su nómina. Esto debe completarse el 1 de agosto y se debe hacer a través de la sustitución patronal, que consiste en trasladar a los trabajadores entre patrones conservando sus derechos. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recientemente publicó reglas derivadas de la reforma en materia de subcontratación laboral. De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, el IMSS habilitará un esquema simplificado que reduce a la mitad el número de requisitos para el trámite de sustitución patronal. Y dicho trámite podrá realizarse en línea.

Simplificación para informar sobre contratos de servicios especializados

Además, para la obligación de informar sobre los contratos celebrados por empresas que prestan servicios y obras especializadas, el IMSS pondrá en operación un sistema que, de manera simplificada, solicitará al contratista un mínimo de datos. En el artículo se explican los siguientes trámites y se menciona cuántos requisitos disminuyeron en cada uno:

Sustitución patronal en línea

Se utilizará el trámite en línea de modificaciones en el Seguro de Riesgos de Trabajo (SRT), para cumplir con ambos trámites, solicitando únicamente lo siguiente:

E.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Escrito comunicando la sustitución patronal en el que se describa el detalle de la misma. Documento mediante el cual se notificó a los trabajadores la sustitución patronal, en el que se reconocen sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos. Aviso de Inscripción Patronal o Modificación en su Registro (AFIL 01). En caso de contar con un Convenio de Servicios Médicos con reversión de cuotas, adjuntar el convenio junto con escrito solicitando continuar con el mismo.

El Aviso de Modificaciones de las empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo, se genera al finalizar el trámite, en conjunto con el acuse de la presentación del trámite. Total de requisitos: 4 (5), lo que representa una disminución de 9 requisitos.

Sustitución patronal presencial

Se presentará en la subdelegación, unificando los requisitos de los dos trámites, que son los siguientes:

Escrito comunicando la sustitución patronal en el que se describa el detalle de la misma. Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Documento para acreditar personalidad del patrón persona física o del representante legal en caso de ser persona moral. Identificación oficial vigente del patrón persona física o del representante legal. Clave Única de Registro de Población (CURP) del patrón persona física o del representante legal. Documento mediante el cual se notificó a los trabajadores la sustitución patronal, en donde se reconocen sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos. Aviso de Modificación de las empresas para el Seguro de Riesgos de Trabajo. Aviso de Inscripción Patronal o de Modificación en su Registro. En caso de contar con un Convenio de Servicios Médicos con reversión de cuotas, adjuntar el convenio junto con escrito solicitando continuar con el mismo.

Nuevo aplicativo para informar sobre contratos de servicios especializados

Para cumplir con la obligación de informar los contratos celebrados por las empresas de servicios especializados, el IMSS pondrá en operación un sistema que solicitará al contratista un mínimo de datos relacionados con el contrato, las partes del contrato y los trabajadores que participarán en el cumplimiento del mismo. Este sistema privilegiará la simplificación y sólo requerirá de nueve datos a reportar, eliminándose los relacionados con el acta constitutiva, del notario, del Registro Público de la Propiedad y Comercio y del domicilio donde se prestarán los servicios. Las principales características del sistema son las siguientes:

Aplicativo web, de acceso totalmente en línea. Disponibilidad del sistema las 24 horas del día, los 365 días del año. Capacidad de carga de archivos. Uso de la firma electrónica. Apartado para consulta y emisión de reportes. Centro de ayuda con materiales de capacitación y normativos.

Puedes ver el artículo que publicó Fiscalia aquí / Fecha de publicación: 30 de abril de 2021.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.