El IMCP presentó un escrito al jefe del SAT, exponiendo las dificultades encontradas y solicitando una prórroga para el cumplimiento de la obligación Desde el inicio de marzo de 2023, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a recibir la declaración anual de personas morales. En este contexto, los agremiados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) han detectado algunas problemáticas con el aplicativo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para presentar la declaración, por lo que el IMCP presentó un escrito al jefe del SAT el 21 de marzo de 2023, exponiendo las dificultades encontradas y solicitando una prórroga para el cumplimiento de la obligación. En la conferencia de prensa del IMCP en marzo, su presidenta, Laura Grajeda Trejo, explicó que el escrito fue presentado en su carácter de la federación más importante de la profesión contable, en conjunto con sus 60 colegios federados en todo el país. Además, las cámaras empresariales y asociaciones de profesionistas también han solicitado al SAT una prórroga para la declaración anual de personas morales 2022 debido a las fallas en la plataforma y los cambios que la han hecho más compleja, según la consultora Fiscalia. La presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Guanajuato, Rosa Isela Ramírez, señaló a Expansión la necesidad de conceder una prórroga debido a los problemas que los contribuyentes enfrentan con las aplicaciones del SAT para cumplir con la obligación.

Problemas con el aplicativo

Entre las quejas más recurrentes, los usuarios han denunciado que la plataforma no guarda la información registrada por los contribuyentes. Esto se debe a que los cambios realizados en la declaración anual ya no se conservan por más de un día, a diferencia de años anteriores.

Además, los contribuyentes han informado sobre otros problemas en la plataforma, como deducciones autorizadas que no son adecuadas, información presentada anteriormente que no aparece, la plataforma se queda congelada, no guarda la información o incluso borra todo lo que ya se había llenado. Por lo tanto, los contribuyentes han expresado su frustración ante estas fallas técnicas que han complicado el proceso de presentar su declaración anual.