Se aprobó un aumento salarial de 5.4% para servidores públicos en la rama operativa; el incremento es retroactivo al 1 de enero de 2021. Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), dio a conocer ayer que la SHCP autorizó un aumento de 5.4% al salario de burócratas, retroactivo al 1 de enero de 2021. Este aumento aplicará para los salarios base y para las prestaciones de por lo menos 700 mil servidores públicos en la rama operativa. Estos son otros puntos importantes del acuerdo entre el FSTSE y el gobierno federal:
- Los trabajadores recibirán 1,900 pesos al mes por conceptos de capacitación. Este monto será cotizables al ISSSTE - FOVISSSTE que incide en el total de prestaciones de ley.
- La ayuda para despensa aumenta para llegar a 1,085 pesos al mes.
- Ayuda para Transporte será de 880 pesos al mes.
- Ayuda para Servicios será de 745 pesos al mes.
- La Previsión Social Múltiple será de 775 pesos al mes.
Ayala señaló que todavía no se llega a un acuerdo en otros conceptos. Así, los Estímulos Económicos de Fin de Año se darán a conocer en noviembre. Por último, los aumentos salariales en la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines también se darán a conocer próximamente. Con información de Reforma y La Jornada https://www.reforma.com/autorizan-aumento-de-salario-a-burocratas/gr/ https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/05/sociedad/acuerdan-shcp-y-fstse-incremento-salarial-de-5-4-para-burocratas/ TAMBIÉN TE PUEDE INTRESAR:
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