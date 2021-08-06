Se aprobó un aumento salarial de 5.4% para servidores públicos en la rama operativa; el incremento es retroactivo al 1 de enero de 2021. Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajad...

Se aprobó un aumento salarial de 5.4% para servidores públicos en la rama operativa; el incremento es retroactivo al 1 de enero de 2021. Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), dio a conocer ayer que la SHCP autorizó un aumento de 5.4% al salario de burócratas, retroactivo al 1 de enero de 2021. Este aumento aplicará para los salarios base y para las prestaciones de por lo menos 700 mil servidores públicos en la rama operativa. Estos son otros puntos importantes del acuerdo entre el FSTSE y el gobierno federal:

Los trabajadores recibirán 1,900 pesos al mes por conceptos de capacitación. Este monto será cotizables al ISSSTE - FOVISSSTE que incide en el total de prestaciones de ley.

La ayuda para despensa aumenta para llegar a 1,085 pesos al mes.

Ayuda para Transporte será de 880 pesos al mes.

Ayuda para Servicios será de 745 pesos al mes.

La Previsión Social Múltiple será de 775 pesos al mes.

Ayala señaló que todavía no se llega a un acuerdo en otros conceptos. Así, los Estímulos Económicos de Fin de Año se darán a conocer en noviembre. Por último, los aumentos salariales en la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines también se darán a conocer próximamente. Con información de Reforma y La Jornada https://www.reforma.com/autorizan-aumento-de-salario-a-burocratas/gr/ https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/05/sociedad/acuerdan-shcp-y-fstse-incremento-salarial-de-5-4-para-burocratas/ TAMBIÉN TE PUEDE INTRESAR:

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