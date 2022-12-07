La Comisión de Hacienda ratificó en lo general y en lo particular a los cuatro funcionarios superiores del fisco federal El 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la ...

La Comisión de Hacienda ratificó en lo general y en lo particular a los cuatro funcionarios superiores del fisco federal El 6 de diciembre de 2022, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, ratificó a cuatro funcionarios superiores del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La mayoría de los integrantes de la comisión aprobó los nombramientos de los siguientes funcionarios:

Antonio Martínez Dagnino , como jefe del SAT

, como jefe del SAT Armando Ramírez Sánchez , como Administrador General de Grandes Contribuyentes

, como Administrador General de Grandes Contribuyentes Gari Gevijoar Flores Hernández González , como Administrador General de Recaudación

, como Administrador General de Recaudación Ricardo Carrasco Varona, como Administrador General Jurídico.

La Comisión ratificó en lo general y en lo particular, con 22 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, a los cuatro funcionarios superiores del SAT. La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de ratificar a los funcionarios superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este contexto, las y los integrantes de la comisión acreditaron el dictamen correspondiente y lo remitieron a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación parlamentaria.