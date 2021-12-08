El segundo periodo general de vacaciones del SAT, comprende los días del 20 al 31 de diciembre de 2021. El 6 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la segunda ve...

El segundo periodo general de vacaciones del SAT, comprende los días del 20 al 31 de diciembre de 2021. El 6 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la segunda versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2021. En el documento se establecen las vacaciones decembrinas para el personal del SAT. Es importante conocer estas fechas, porque estos días no se computan para efectos fiscales.

Vacaciones del SAT para la temporada navideña 2021

La regla 2.1.6 indica que se considera segundo periodo general de vacaciones, el comprendido del 20 al 31 de diciembre de 2021. Hay que tomar en cuenta estos días inhábiles para los plazos fiscales. Puedes ver el documento de la segunda versión anticipada de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la RMF para 2021 en el portal de internet del SAT.

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