El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció la prórroga como parte de las medidas para mitigar los efectos económicos por la pandemia del coronavirus. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció que a petición del presidente Donald Trump se prorrogará el plazo para la presentación de la declaración de impuestos. La fecha pasará del 15 de abril al 15 de julio. La prórroga forma parte de las medidas que tomará el gobierno norteamericano ante los temores que hay por el gran impacto económico que se prevé tendrá la actual crisis sanitaria causada por el coronavirus Covid-19. El secretario agregó que todos los contribuyentes y empresas tendrán este tiempo adicional para realizar la declaración y hacer los pagos sin ningún tipo de interés o multa, pues se presume que el impacto será tan fuerte que Estados Unidos podría entrar en una recesión económica. La última a la que entró fue en 2008, la llamada Gran Recesión. Además de esta decisión, el pasado martes Donald Trump propuso un paquete de estímulos a la economía estadounidense por hasta 1 billón de dólares, así como asistencia a sectores especialmente afectados como hoteles y aerolíneas. El fondo sería usado para dar transferencias directas a los ciudadanos. Según los detalles de la iniciativa, obtenidos por ABC News, la propuesta consistirá en realidad en dos rondas de 250 mil millones de dólares cada una. Todavía falta que la propuesta sea aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. TAMBIÉN TE PUDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/03/no-habra-reduccion-de-impuestos-por-coronavirus-covid-19-amlo/ Aunado a esto, el mandatario Donal Trump firmó el jueves un plan de ayuda aprobado por el poder legislativo, que destinará un fondo de 100 mil millones de dolares para que los test de detección del coronavirus covid-19 sean completamente gratuitos en todo el país. Mientras tanto, en Mexico, si bien varios grupos de empresarios han pedido estímulos fiscales para enfrentar la crisis, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dijo a través de sus redes sociales que no tiene contemplada hasta el momento ningún tipo de prórroga para la presentación de las declaraciones anuales. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador, también descartó la posibilidad de reducir o condonar impuestos, aunque anunció que adelantaría el envío de recursos a los adultos mayores.

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