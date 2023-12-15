Cambiar de Afore es una tarea cada vez más sencilla de realizar debido a la gran cantidad de información disponible en Internet. Gracias a ello, los trabajadores afiliados al sistema de pensiones tienen la oportunidad de aprender a utilizar valiosas herramientas que facilitan la gestión de sus ahorros como Afore Móvil. La digitalización de la economía ha sido un proceso de transición que no solo ha revolucionado el sector comercial. Además de ello, el desarrollo de aplicaciones como afore móvil demuestran la gran relevancia de este proceso de transformación dentro de los órganos de la Administración pública. A través de esta importante herramienta digital,los trabajadores tienen la posibilidad de saber en qué Afore se encuentran y gestionar múltiples trámites relacionados con su cuenta individual de ahorros. Incluso, pueden encontrar toda la información necesaria para cambiar de Afore, logrando elegir una entidad financiera adaptada a sus necesidades.

¿Por qué cambiar de Afore?

Primero que nada, es necesario recordar que el término “Afore” es un acrónimo que se utiliza para nombrar a las administradoras de fondos para el retiro. Estas entidades financieras no solo se encargan de administrar los recursos destinados al retiro de los trabajadores, sino que además, realizan inversiones con el objetivo de mejorar su capacidad de ahorro. Aunado a ello, las Afores ofrecen diferentes servicios adicionales que pueden mejorar la experiencia de sus clientes. Por ello, existen personas que deciden cambiar de Afore para acceder a servicios mucho más personalizados. El proceso de cambio se puede llevar a cabo de diferentes maneras. El primer paso es entrar a Afore Móvil para saber en qué entidad hemos sido registrados por la CONSAR y, posteriormente, elegir la entidad financiera deseada.

¿Qué es Afore Móvil?

Afore Móvil es una aplicación que permite a los trabajadores mexicanos llevar el control de su cuenta Afore desde sus teléfonos inteligentes. De esta manera, se busca incentivar el ahorro voluntario entre todos los ciudadanos y facilitar todas las gestiones relacionadas con los recursos para el retiro. Para utilizar esta aplicación, tan solo es necesario buscar la sección de Afore Móvil en la página web del Gobierno de México. Esta app es totalmente compatible con sistemas operativos iOS, Android y HarmonyOS. Es fundamental que los usuarios tengan a la mano su credencial para votar en el INE, así como su clave única de registro de población (CURP).

¿Cuáles son las funciones de Afore Móvil?

Entre las principales funciones que es posible encontrar en la aplicación Afore Móvil, se encuentra la consulta de saldo, el acceso a los estados de cuenta y la posibilidad de realizar ahorros voluntarios. Los usuarios también pueden actualizar sus datos, calcular el monto de su pensión, cambiar de Afore y registrar a sus hijos, realizando aportaciones a sus respectivas cuentas individuales. Como se puede ver, Afore Móvil es una herramienta digital de gran utilidad para todos los trabajadores mexicanos que desean mejorar la gestión de sus ahorros para el retiro. Tan solo es necesario disponer de un teléfono inteligente para descargar esta versátil herramienta y comenzar a monitorear constantemente el nivel de ahorro en los estados de cuenta.