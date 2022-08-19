Algunas deducciones fiscales como el de los automóviles y gastos de viaje deben incrementarse, de acuerdo con el IMCP El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que actualmente se ...

Algunas deducciones fiscales como el de los automóviles y gastos de viaje deben incrementarse, de acuerdo con el IMCP El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que actualmente se encuentra trabajando en una Propuesta de Reforma Fiscal para 2023. De acuerdo con Ramiro Ávalos Martínez, vicepresidente de Fiscal del IMCP, algunos temas que se encuentran contenidos en dicha propuesta son los siguientes:

Incremento de deducciones

Los límites de algunas deducciones fiscales como el de los automóviles y gastos de viaje, considera el IMCP, deben incrementarse, ya que no corresponden a la realidad económica actual.

Deducción de prestaciones laborales

Además, existen erogaciones operativas cuyas deducciones no deben estar en lo absoluto limitadas; entre ellas, resalta la correspondiente a la deducción de las prestaciones exentas pagadas a los trabajadores.

Deducción de colegiaturas

El estímulo fiscal a las colegiaturas también debería aplicarse sin ningún límite, para que los contribuyentes gocen plenamente de ese beneficio fiscal. En este caso, explicaron que se deberían incluir las colegiaturas de los estudios universitarios.

Restricción y cancelación de sellos digitales

Existen afectaciones y perjuicios para los negocios por la aplicación de supuestos de restricción temporal y cancelación de sellos digitales, y consideran que esas circunstancias deben ser aplicadas sin que perjudiquen las operaciones diarias de los contribuyentes.

Ambigüedades e imprecisiones en esquemas reportables

Hay diversas ambigüedades e imprecisiones en conceptos e hipótesis sobre los denominados “esquemas reportables”. Por eso, se debe establecer con claridad el alcance de la normatividad regulatoria.