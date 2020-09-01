De acuerdo al Banco de México, el aumento de la base monetaria se debe a diversos factores derivados del confinamiento masivo y el paro de actividades no esenciales. Luego de empezado el azote económico de la pandemia de COVID-19, la demanda de efectivo de los mexicanos aumentó y mes tras mes se han medido máximos históricos en pesos contantes y sonantes. Se trata de un efecto económico que ha causado el confinamiento en diversos países del mundo. En abril, el Banco de México (Banxico) registró por primera vez en los últimos tres años que los depósitos bancarios en cuenta corriente, los billetes y monedas en circulación, conocidos como base monetaria, ascendieron a 1.79 billones de pesos. Es decir, 49 mil 314 millones de pesos más que al cierre de 2019. En este sentido, Banxico registró en el mes de abril, mes en que la sociedad entró al confinamiento y la economía en crisis, la base monetaria aumentó en 14.01% anual, el mayor incremento en tres años. El banco central mexicano explicó, a través de un comunicado, que esto se debe a la demanda de efectivo de los ciudadanos por los factores asociados al confinamiento. “El crecimiento de la base monetaria se ha incrementado en las últimas semanas, debido tanto a factores asociados a las medidas sanitarias implementadas en el país, que habrían aumentado la demanda de efectivo por parte del público como medio de pago, como por algunos efectos estacionales, en este caso el asociado al viernes feriado del 1 de mayo”, explicó el Banco de México. Para el mes de junio, Banxico registró un nuevo récord en la historia de la base monetaria, al ubicarse en un billón 849 mil 226 millones de pesos. Es decir, la demanda de billetes y monedas de los mexicanos se elevó en 10 mil 702 millones de pesos. Asimismo, Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico ha explicado que el aumento de los billetes y monedas en poder del público se puede traducir a que la gente prefiere hacer retiros más grandes para no ir tantas veces al cajero, como una medida de precaución para evitar contagios de COVID-19.

Uso de efectivo, punto débil del sistema financiero

De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el uso generalizado del efectivo en México, donde sólo el 37% de la economía se encuentra bancarizada, es uno de los puntos débiles del sistema financiero, pues es susceptible, junto a la economía informal, de ser utilizado por el crimen organizado y hasta organizaciones terroristas para el blanqueo de capitales.

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