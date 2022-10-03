Los grandes contribuyentes tienen un adeudo de 448,833 millones de pesos, al cierre del segundo trimestre del 2022. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) resolvió que Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 926 millones 300 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que adeuda por concepto de impuestos desde 2017, pues perdió por unanimidad de 11 votos la demanda que presentó ante el Pleno de la Sala Superior. Durante el juicio, el magistrado Manuel Hallivis Pelayo explicó ante el Pleno de la Sala Superior del TFJA que subsiste la legalidad de la determinación del crédito fiscal (adeudo) y como consecuencia los accesorios determinados por la fiscalizadora son procedentes aplicando el Código Fiscal de la Federación. "De esta forma y al no haber más conceptos de impugnación es que con todo respeto propongo a ustedes magistrados que se reconozca la validez tanto de la resolución impugnada como de la recurrida”, dijo el magistrado Hallivis. Entre sus argumentos, Grupo Mexicano de Desarrollo aseveró que resulta ilegal que la autoridad para determinar el valor del límite de la disminución de la pérdida en la enajenación de acciones de la sociedades controladas, haya utilizado solamente el capital contable actualizado de las sociedades emisoras que las acciones, lo cual el togado declaró también como infundado. “Ya que se llega a la convicción de que el capital contable es el elemento más confiable para verter la capacidad económica y financiera de la empresa emisora de la acción por ser la parte real y determinar el capital que refleja sus movimientos monetarios en relación con utilidades y perdidas en un momento determinado, en un momento específico” declaró Grupo Mexicano de Desarrollo, que se dedica al desarrollo y operación de proyectos de infraestructura.

Van por grandes contribuyentes

Como reportamos, en conferencia de prensa matutina, López Obrador adelantó que la semana próxima tendrá una reunión con todo el equipo del SAT, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, con motivo de los adeudos fiscales.

“Hay como unos 20 o 30 que no han pagado, que deben. Son empresas nacionales y también extranjeras; entonces vamos a hacer una revisión”, dijo el mandatario.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) demuestran que los grandes contribuyentes tienen un adeudo (crédito fiscal) de 448,833 millones de pesos, al cierre del segundo trimestre del 2022.