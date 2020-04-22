En entrevista con Notimex, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, habló sobre los planes que el gobierno federal tiene para la crisis económica y sanitaria. En una entrevista para Notimex, publica...

En entrevista con Notimex, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, habló sobre los planes que el gobierno federal tiene para la crisis económica y sanitaria. En una entrevista para Notimex, publicada el domingo pasado, el representante de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró estar trabajando arduamente para preparar “planes de contingencia por si las cosas se ponen más difíciles”. Además, negó el rumor de haber presentado su renuncia al mandatario López Obrador, explicando que la secretaría a su mando está laborando las 24 horas al día para salvaguardar la economía de México. “Los mexicanos tienen que tener la tranquilidad de que con todo lo difícil que es la situación, nosotros estamos pendientes para tratar de que esto tenga el menor impacto posible en sus vidas diarias”, expresó Arturo Herrera. https://twitter.com/Notimex/status/1252360166764187655

El papel de la SHCP en la emergencia sanitaria

Herrera explicó que las funciones primordiales en la coyuntura de la dependencia que encabeza son las siguientes:

En primera instancia, coordinar con los distintos entes de salud (IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud y el Insabi) los recursos y mecanismos para adquirir los bienes y el equipamiento necesarios para enfrentar la coyuntura. La segunda, analizar los impactos económicos inmediatos del aislamiento, los cuales se verán reflejados en la disminución de la industria hotelera, del transporte e infinidad de comercios. La tercera, estructurar los mecanismos ideales para la reactivación de la economía, una vez que salgamos de la emergencia sanitaria.

Podría haber más recursos para las empresas

Mencionó que la parte más fuerte de la epidemia está por azotar a México, por lo que deben monitorear el desarrollo de la fase 3 para ver si se necesita hacer algún ajuste al plan actual. Así, el secretario respondió que, dependiendo de cómo vaya evolucionando la economía, podría haber créditos adicionales para las empresas en las próximas semanas o meses.

Aseguró que se destinarán apoyos a donde la economía sufra mayor impacto, otorgando recursos para créditos, tanto para el sector formal como para el informal, a la par se planea implementar un programa de rehabilitación de 50 ciudades con la idea de echar a andar la economía de esas localidades.

“En la medida en que nosotros estamos invirtiendo ahí, se va generando empleo, desarrollo, se van comprando insumos a las industrias locales”, expresó.

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No habrá más recortes

El funcionario explicó que no se planea un recorte adicional, sino que el gasto público está siendo reorientando, que se están sacando recursos económicos de todos los espacios posibles para llevarlos a donde impacten más la economía. Según Herrera, el presidente ha sido muy abierto al pedirle a la SHCP buscar los recursos económicos dentro de los fondos, fideicomisos, etcétera. Sin embargo, dijo que aún no se tiene una cifra preliminar respecto a los recursos con los que se cuenta por los fideicomisos.

Herrera aclaró que la línea de crédito flexible que tiene México con el Fondo Monetario Internacional es “un chaleco antibalas”, y que es de suma importancia mantenerlo ahí, pero admitió que no se evalúa utilizarlo por el momento.

Incertidumbre para el próximo año

Herrera argumentó que es muy temprano asumir que el déficit primario se elevará el próximo año. Actualmente la situación es “extraordinariamente fluida” y todos los días tenemos algún tipo de noticia sobre la economía mexicana en función de la cuarentena y de cómo va también evolucionando la economía global.

Agregó que nuestro país tiene una intensa relación comercial y económica con Estados Unidos, por lo que a medida en que la salida de la epidemia en Estados Unidos se retrase o se adelante veremos un impacto en nuestra economía, sobre todo en las exportaciones e importaciones que son mayores al 30% del PIB.

Concluyó que el comercio internacional es casi del 60% del PIB, mientras que el déficit comercial es solamente de 1.5%, es decir, a través de esto se puede ver **lo importante de la relación comercial de México con el mundo en general, y con Estados Unidos en particular.**Así que tendremos que esperar a ver cómo le va a los demás países con la pandemia.

Con información de Notimex

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