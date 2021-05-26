Hasta el momento, tampoco el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado la declaración patrimonial. El lunes 31 de mayo de vence el plazo para que los funcionarios públicos presenten su declaración patrimonial y de conflictos de interés. Hasta el momento sólo cinco de los 19 secretarios de Estado la han presentado. Tampoco el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho. Los secretarios que ya la presentaron son Luis Cresencio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); José Rafael Ojeda Durán, de la Secretaría de Marina (Semar); de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez; de la Secretaría de Salud (Ssa), Jorge Alcocer y de la Secretaría del Bienestar. El resto de los secretarios de Estado todavía están a tiempo de presentar la declaración. Si no lo hacen, podrían ser inhabilitados de tres meses a un año. La Ley General de Responsabilidades obliga a los funcionarios públicos federales a hacer un informe detallado de su patrimonio, con la finalidad de que si se detectan incrementos injustificados o inexplicables, se exija una explicación. Entre la información que compartieron los cinco funcionarios de Estado destacamos la siguiente: Cresencio Sandoval declaró que además de su salario como secretario de Estado, tuvo ingresos por la venta de un vehículo, por un monto de 250 mil pesos. Sus ingresos totales fueron de 2 millones 7 mil 804 pesos. Además, el titular de la Sedena adquirió un crédito hipotecario el 17 de febrero de 2020 con Banjercito por un total de 9 millones de pesos. Ojeda Durán, de la Semar, ganó un millón 992 mil 404 por su sueldo como secretario y también adquirió un crédito hipotecario con Banjercito por un monto de 9 millones 929 mil 221 pesos. Rosa Icela Rodríguez, de la SSC ganó un millón 257 mil 723 pesos de su sueldo como funcionaria pública. Además de ser secretaria, estuvo al frente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) le regresó un saldo a favor de 55 mil 50 pesos. Adquirió un automóvil Honda, modelo CRV Touring CVT con un crédito por 609 mil 900 pesos. El secretario de Salud, Alcocer Varela, recibió salarios de 2 millones 168 mil 418 pesos, así como 420 mil pesos del Conacyt y 4 mil pesos de rendimientos bancarios. El secretario de Salud es dueño del 70% de las acciones La Mercocha, SPR de R.L. de C.V., una ganadera tabasqueña. De esa empresa obtuvo 34 mil pesos en 2020. Otro funcionario que ya presentó su declaración es Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Tuvo un sueldo de un millón 531 mil 125 pesos. Tuvo honorarios en cursos profesionales de un millón 220 mil 204 pesos. También cobró un seguro de vida por 720 mil pesos. Los ingresos totales del funcionario fueron 3 millones 471 mil 329 pesos. Obtuvo un préstamo de 6 millones de pesos del banco HSBC. También un crédito automotriz de 448 mil 657 pesos. Con información de El Universal.

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