Pocas ventas por parte de Pemex y un incremento en el estímulo fiscal causaron una caída en la recaudación de IEPS a gasolinas en el primer trimestre. En los primeros tres meses de 2021, el Impuest...

Pocas ventas por parte de Pemex y un incremento en el estímulo fiscal causaron una caída en la recaudación de IEPS a gasolinas en el primer trimestre. En los primeros tres meses de 2021, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) recaudó 66 mil millones de pesos. Esto representa una caída anual de 22.4%: además, es la caída más grande para un primer trimestre desde 2014. Esto significa que en el primer trimestre del año, Hacienda dejó de recibir casi 16 mil millones de pesos por este impuesto. Para 2021, el gobierno federal estima recaudar 342 mil millones de pesos por el IEPS a gasolinas. Sin embargo, los estímulos fiscales podrían comprometer esta meta. En febrero, Hacienda volvió a aplicar estímulos fiscales a gasolinas tras un aumento en los precios internacionales de petróleo. En el primer trimestre, el estímulo alcanzó un total de 1,036 millones de pesos. Para el cierre de 2021, el estímulo alcanzará un total de 41 mil millones de pesos.

¿Cómo afectaron los estímulos?

En entrevista con Reforma, Adrián García del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), detalló cómo el aumento en el estímulo redujo la cuota efectiva del impuesto. Durante el periodo, el IEPS para cada combustible fue el siguiente:

Magna: 4.27 pesos por litro; es decir, 14.8% menos que en el mismo periodo de 2020.

Premium: 4.20 pesos por litro; es decir, 4% menos.

Diésel: 5.29 pesos por litro; es decir, 3.6% menos.

A esto hay que añadir que durante el periodo, las ventas de Pemex cayeron 20%.

Los estímulos para esta semana

Hoy se publicaron en el DOF los estímulos fiscales para la gasolina hasta el 28 de mayo:

Magna: 35.9%; es decir, pagarán 3.27 pesos de IEPS por por litro del combustible.

Premium: 10.06%; es decir, pagarán 3.88 de IEPS pesos por litro del combustible.

Diésel: 17.22%; es decir, pagarán 4.65 pesos de IEPS pesos por litro del combustible.

Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/cae-22-recaudacion-de-ieps-a-gasolinas/ar2187531?v=2 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-por-IEPS-a-gasolinas-se-desplomo-22.4-en-enero-marzo-20210506-0023.html

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