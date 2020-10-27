A pesar de que en el senado se trabajaba en una iniciativa para regular el outsourcing, el presidente aseguró que buscará que desaparezca. En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente A...

A pesar de que en el senado se trabajaba en una iniciativa para regular el outsourcing, el presidente aseguró que buscará que desaparezca. En la conferencia mañanera del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que enviaría una iniciativa para eliminar el outsourcing, o subcontratación, en México. “Voy a enviar una iniciativa de ley para que ese mecanismo desaparezca. Va a ser otro tema polémico, lo adelanto, como los fideicomisos, pero tenemos que limpiar, no podemos ser cómplices de corrupción”, dijo. El presidente dijo que este esquema de contratación ha sido usado por las empresas para evadir sus obligaciones fiscales y patronales, lo que, aseguró, ha afectado a los trabajadores, a la hacienda pública y al desarrollo del país.

“Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicará a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al seguro social, al Infonavit. ¿Qué sucedió? Que abusaron”, remarcó.

En el senado ya trabajaban en una iniciativa para la regulación del outsourcing, misma que fue discutida con el sector empresarial durante un parlamento abierto. La iniciativa dividió a los legisladores de Morena, el partido en el poder, pues, por un lado, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en el senado, respaldaba el dictamen elaborado junto a los empresarios, pero, por el otro, el también morenista Napoleón Gómez Urrutia, se oponía a él.

Por lo dicho por el presidente durante la mañanera de hoy, parece que el gobierno optará por la vía de dinamitar este esquema laboral en lugar de pensar en maneras más sofisticadas para regularlo.

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