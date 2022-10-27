Raquel Buenrostro cuestionó la integridad personal de cuatro trabajadores de la dependencia, acusándolos de ocultar información

Raquel Buenrostro cuestionó la integridad personal de cuatro trabajadores de la dependencia, acusándolos de ocultar información

La ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahora secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pidió la renuncia de cuatro directores generales y de un jefe de unidad, informó El Financiero.

De acuerdo con fuentes de dicho medio, la funcionaria cuestionó la integridad personal de cuatro trabajadores de la dependencia, acusándolos de ocultar información y amenazándolos con levantarles actas administrativas si es que no entregaban ‘bien’.

Los despedidos son Ismael Ortiz, jefe de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales; Cindy Rayo, directora general de Comercio Internacional y de Servicios; Rubisel Velázquez, director general de Disciplinas de Comercio Internacional; Máximo Romero, director general de Comercio Internacional, y Selene Magdaleno, directora general para la Alianza del Pacífico. Así lo reportó el diario.

¿Qué hacían los funcionarios que fueron despedidos?

De acuerdo con El Financiero, Magdaleno estaba involucrada en la organización de la cumbre de la Alianza del Pacífico que albergará México a finales de noviembre, en Oaxaca, a la que asistirán los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Pedro Castillo.

Por su parte, Lydia Antonio, directora general para el seguimiento del T-MEC, y César Remis, jefe de la Oficina para la Implementación del T-MEC en Estados Unidos, renunciaron. Antonio y Remis eran quienes tenían a su cargo los temas de energía y la relación con EU. Con la renuncia de Remis, la oficina de Economía en Washington, que es la agregaduría comercial en EU, se queda sin titular.

Los cinco funcionarios despedidos por Buenrostro y los dos que presentaron su renuncia estaban adscritos a la Subsecretaría de Comercio Exterior, cuyo titular es Alejandro Encinas Nájera.

La nueva titular de Economía tiene un historial en la administración federal, desde la Secretaría de Turismo, pasando por la SHCP así como haber sido gerente de planeación en Pemex.