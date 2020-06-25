El funcionario aseguró que sus síntomas son menores y que seguiría trabajando desde su casa, en cuarentena. El día de hoy a las 13:48, el secretadio de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Aruro Herr...

El funcionario aseguró que sus síntomas son menores y que seguiría trabajando desde su casa, en cuarentena. El día de hoy a las 13:48, el secretadio de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Aruro Herrera, publicó en su cuenta de Twitter personal que dio positivo a COVID-19, la enfermedad responsable de la actual pandemia. Sin embargo, aseguró que sus síntomas son menores. También dijo que estaría en cuarentena en su casa, aunque seguiría trabajando desde ahí.

Me acaban de comunicar que di positivo en la prueba de Covid19. Tengo síntomas muy menores. A partir de este momento estaré en cuarentena, y continuaré trabajando desde mi casa.

— Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 25, 2020

El funcionario, un hombre de 53 años, se encuentra en uno de los grupos demográficos que ha presentado mayores complicaciones en nuestro país. Sin embargo, se desconoce si padece otro tipo de comorbilidades.

¿Con quién ha estado en contacto el secretario?

Basándonos en la actividad que ha reportado en Twitter, observamos que durante la última semana, el titular de la SHCP ha estado en proximidad física con funcionarios de alto nivel y periodistas. Destaca un evento celebrado el 18 de junio, hace siete días, al que asistieron el secretario de Educación, Estéban Moctezumba Barragán; el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad; y el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ayer acompañé a @lopezobrador_, @omarfayad y @emoctezumab en San Agustín Tlaxiaca, #Hidalgo, para revisar los avances del programa #LaEscuelaEsNuestra. Este programa realiza transferencias directas para que padres de familia y consejos escolares rehabiliten las escuelas. pic.twitter.com/iC7lzovJ9f — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 19, 2020

También estuvo en La Octava Digital, en el programa de los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela el martes 23 de junio. El mismo día asistió a la conferencia vespertina sobre los créditos que está otorgando el gobierno federal en el contexto de la pandemia, en la que estaba la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

La economía #digital se ha vuelto muy relevante en el mundo. Ayer en la conferencia vespertina de créditos expuse las razones por las que es importante gravar adecuadamente a este sector y qué mecanismo implementamos en el @GobiernoMX para hacerlo. pic.twitter.com/8NV3vj5Oc2 — Arturo Herrera Gutiérrez (@ArturoHerrera_G) June 24, 2020

Ayer estuvo en el noticiero Despierta, con los periodistas Danielle Dithurbide y Enrique Campos.

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