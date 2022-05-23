El Instituto logró una recaudación mayor en 14.2 por ciento el primer cuatrimestre del año debido a la reforma de subcontratación laboral El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recaudó más de 300 millones de pesos debido a la regularización de diversos patrones en el pago de sus obligaciones, aseguró Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del Instituto. Asimismo, el IMSS presenta resultados de la reforma en subcontratación, pues en el primer cuatrimestre del año logró una recaudación mayor en 14.2 por ciento, lo que representan ingresos por 139,000 millones de pesos y un superávit de 10,000 millones de pesos. En el Seminario Integral de cumplimiento sobre Seguridad Social la directora informó que en el panorama del empleo se tiene un máximo de 21 millones de empleos registrados, lo que presenta una tasa de 4.7 por ciento en el último año. Asimismo, el coordinador de planeación, Eduardo Alcaraz Prous, añadió que el salario base-cotización se ubica en 473.90 pesos, lo que representa un crecimiento de casi 11% y está creciendo casi 3 puntos porcentuales arriba de la inflación, en los últimos 3 años ha mejorado la condición salarial. En cuando a la reforma al outsourcing, informaron que hubo un reajuste en la estructura del mercado laboral, lo que representó a más de 2.9 millones de trabajadores que migraron de una empresa de subcontratación a una empresa formal y su salario aumentó en un 22.5 por ciento. Otro de los datos que destacaron fue el salario asociado a las mujeres, éste aumentó un 25%; además se modificó la categoría del trabajador, de eventuales a permanentes ,en un 7%, de la misma manera aumentó la permanencia laboral en alrededor de 100,000 personas en el periodo de diciembre, reportó El Economista. Como reportamos, el IMSS registró al cierre de 2021, una recaudación de 382 mil millones de pesos por cuotas obrero-patronales, debido a la reforma en materia de subcontratación.