Conoce los nuevos criterios sustantivos aprobados por la Procuraduría. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó los criterios sustantivos que aprobó en su se...

Conoce los nuevos criterios sustantivos aprobados por la Procuraduría. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente publicó los criterios sustantivos que aprobó en su segunda sesión ordinaria, celebrada el 25 de febrero de 2022.

¿Qué son los criterios sustantivos?

Los criterios sustantivos son aquellos que derivan de las recomendaciones, respuestas a las consultas especializadas o de algún otro acto que lleven a cabo las diversas unidades administrativas de la Prodecon en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas.

Nuevos criterios sustantivos de la Prodecon

Los títulos de los criterios que publicó la Prodecon son los siguientes: Criterio sustantivo 3/2022/CTN/CS-SASEN Plataformas tecnológicas que operan como intermediarias. Cuando son utilizadas por las personas físicas que no realicen actividades empresariales para enajenar bienes muebles usados, no se actualiza la retención para efectos de ISR e IVA, (Legislación vigente a partir de 2021). Criterio sustantivo 4/2022/CTN/CS-SASEN Obligación de registro en el REPSE. Al constituir un requisito para efectos de deducción del ISR y acreditamiento del IVA, resulta trascendente analizar si se reúnen elementos que configuren la subcontratación de servicios u obras especializadas reguladas por la ley federal del trabajo. Puedes ver los criterios sustantivos que publicó la Prodecon aquí / Fecha de publicación: marzo de 2022.