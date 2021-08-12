El SAT ha señalado que la industria es una de las más favorecidas por estímulos fiscales. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) absorbió 95 mil millones de pesos en devoluciones d...

El SAT ha señalado que la industria es una de las más favorecidas por estímulos fiscales. En 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) absorbió 95 mil millones de pesos en devoluciones de 16 empresas automotrices. El fisco también dio a conocer que por cada peso que estas empresas pagan en impuestos, el SAT les devuelve 20. Esto significa que en 2020, las 16 empresas pagaron 5 mil millones de pesos en ISR; sin embargo, consiguieron devoluciones por 100 mil millones de pesos por IVA.

Industria beneficiada

En junio el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó los primeros parámetros de referencia con respecto a tasas efectivas de impuesto para la medición de riesgos impositivos correspondientes a 40 actividades económicas para los ejercicios fiscales. En el caso de la industria automotriz, las tasas efectivas son las siguientes:

1.39% por fabricación de automóviles y camionetas.

De 2.17% a 4.93% por autopartes.

Desde la presentación de las tasas efectivas, Buenrostro denunció que este sector ha sido muy beneficiado. Según la funcionaria, la tasa de ISR para empresas es de 30%; sin embargo, las deducciones, planeaciones fiscales y el fraude hacen que las tasas queden en cerca de 2%. Además, la jefa del SAT dijo que si se toman en cuenta las devoluciones, en muchos casos las empresas tienen tasas negativas:

Por ejemplo, la tasa efectiva de todos los grandes contribuyentes de 2016 a 2020 no llega ni siquiera al 2 por ciento, y eso que esa tasa no incluye las devoluciones de IVA. Si incluimos el IVA en algunas industrias como la automotriz las tasas serían negativas. La industria automotriz tiene en México muchos beneficios fiscales, comparados con los que tiene en otros países. Esto significa que termina pagando una tasa cercana a cero o en algunos casos negativa porque les devolvemos más de lo que pagaron de impuestos. Hay una serie de incentivos que se deben revisar y debemos aprovechar mejor los acuerdos tributarios internacionales para que en México paguen lo justo.

Eliminar la tasa cero

Recientemente Buenrostro presentó una nueva propuesta: eliminar la tasa cero a esta industria. De acuerdo con Buenrostro, los fabricantes de automóviles aprovechan la tasa cero para exigir reembolsos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan en México. Esto sumado a otros estímulos y beneficios significa que México termina debiendo dinero a algunos fabricantes. Con información de La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/12/economia/por-cada-peso-que-las-automotrices-pagan-al-sat-se-le-devuelven-20/

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