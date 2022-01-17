Conoce cómo realizar el cambio de Afore a través de AforeMóvil. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) son instituciones financieras que administran los recursos de las cuentas de aho...

Conoce cómo realizar el cambio de Afore a través de AforeMóvil. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) son instituciones financieras que administran los recursos de las cuentas de ahorro para el retiro a nombre de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). No obstante, muchas personas deciden hacer el cambio de administradora con la finalidad de mejorar los rendimientos de su ahorro. Cabe señalar que los trabajadores pueden comparar el rendimiento y las comisiones que ofrecen las diferentes Afores y pasar los recursos de su cuenta individual a otra por medio de la app de AforeMóvil.

¿Cómo realizar mi traspaso por medio de AforeMóvil?

Para realizar el cambio de administradora mediante la app, deberás descargar AforeMóvil, disponible para dispositivos Android y Apple. Posteriormente, siguiendo estos pasos:

Inicia sesión en AforeMóvil. Selecciona la opción “Servicios” y después “Cambio de AFORE”. Consulta las recomendaciones que se te muestran en pantalla. Tómate una selfie para comprobar tu identidad y, en su caso, complementa tu información personal. Al continuar puedes ver las comisiones que cobra cada Afore, sus rendimientos obtenidos y el índice de rendimiento neto, además de comparativos que te ayudarán a tomar una decisión informada. Selecciona la Afore a la que quieras cambiarte. Captura la información de tus beneficiarios. Consulta la Carta de derechos y acepta la Solicitud y Contrato firmando con tu contraseña.

¿Cómo elegir la mejor Afore?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), para que tomes la mejor decisión en tu cambio de Afore debes tomar en cuenta tres factores importantes:

Los rendimientos que te da a ganar.

La comisión que te cobra.

Los servicios que te ofrece.

Con información de Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/12/paso-a-paso-como-cambiarte-de-afore-en-linea/ https://www.condusef.gob.mx/documentos/95687\_DINEROYEVENTOS-RETIRO-CAMBIOAFORE.pdf https://www.gob.mx/consar/acciones-y-programas/como-elegir-la-mejor-afore

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