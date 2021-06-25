En un mes, ocho mil empresas han empezado el registro y 600 lo han conseguido. El 24 de mayo empezó a operar el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). Esta es la plataforma en la que deben inscribirse las empresas que ofrezcan servicios especializados tras la reforma al outsourcing. Con los cambios a la ley, se dio un plazo de 90 días para que las empresas terminen el registro; es decir, hasta el 24 de agosto. A partir del día de de hoy, quedan solamente 60 días para hacerlo. De acuerdo con Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 8,009 empresas han solicitado su inscripción al REPSE. Durante su participación en el webinar “Qué sí y qué no de la subcontratación”, organizada por la Industria Nacional de Autopartes (INA), Salafranca añadió que hasta 500 mil trabajadores ya pasaron de la subcontratación a las plantillas de las empresas. Hay que recordar que el último día para este cambio de nómina es el 24 de julio.

Pero solo 600 han terminado el proceso

Hasta el momento, de las ocho mil que iniciaron, tres mil ya lo terminaron, y solamente 600 han conseguido su registro. Esto representa solamente el 7% de las empresas que iniciaron el trámite. Salafranca explicó que esto se debe a la dificultad para conseguir la e.firma y al objeto social. En primer lugar, las empresas o han podido conseguir citas en el SAT para tramitar la e.firma. Este es un requisito para el REPSE. La e.firma se utiliza para para verificar que la compañía esté al corriente con el IMSS, SAT e Infonavit. El segundo error principal que las empresas han cometido es que se han equivocado al llenar el objeto social en el registro. Hay que recordar que la reforma solamente permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social. Por esto, las empresas contratistas deben proporcionar el objeto social que dieron de alta en el SAT. El problema es que estas compañías han registrado otros objetos sociales que no dieron de alta, por lo que no pueden conseguir el registro. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-un-mes-8000-empresas-inscritas-como-subcontratacion-especializada-20210624-0029.html

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