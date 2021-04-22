Romero Aranda recuerda a los contribuyentes que sí hay consecuencias por jugarle chueco al SAT. De acuerdo con el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, los contr...

Romero Aranda recuerda a los contribuyentes que sí hay consecuencias por jugarle chueco al SAT. De acuerdo con el titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, los contribuyentes deberían tener miedo al fisco. Durante su participación en las Primeras Jornadas Jurídicas de la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Coordinación del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, Aranda dijo que se debe temer a las consecuencias:

No es sólo tener gente en la cárcel, queremos tener un equilibrio entre la parte persecutoria y la recaudatoria. Para eso debemos tener la parte inhibitoria. Cuando estamos atacando, cuando hay autoridades fuertes, donde se le volvió a respetar al fisco en su carácter de autoridad fiscal, eso hace que la gente cumpla más. Con todo respeto, que se le tenga miedo al fisco, que sepan que sí hay consecuencias.

Según el funcionario, en México no se respeta a la autoridad fiscal como en Europa y Estados Unidos. En otros países, las empresas cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales; en cambio, en México esto solamente se empezó a tomar en serio con la reforma penal fiscal y a la subcontratación.

Penas más severas

Romero Aranda ha defendido penas más severas en ambas reformas. En el caso de la reforma penal fiscal, el titular de la PFF fue quien propuso catalogar los delitos fiscales como graves. Además, presionó para conseguir la prisión preventiva en estos casos. En la reforma al outsourcing, propuso penas de hasta 13 años 5 meses para quienes utilicen esquemas de subcontratación ilegal. Tomando en cuenta sus posturas anteriores, no es de extrañar que pida consecuencias más duras para quienes no cumplan. Ayer, el funcionario dijo que los empresarios mexicanos deben emular a los de Europa y Estados Unidos cuando se trata de respetar al fisco:

Nosotros pedimos única y exclusivamente que se cumpla con las obligaciones fiscales como lo hacen en Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué en Estados Unidos no actúan como aquí? Porque allá sí le tienen miedo al fisco, allá saben que sí te agarra el IRS hay cárcel, aquí tenemos que ser iguales, y actuar igual. Los empresarios deben de pensar que sí hay consecuencias y que tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales. Y por un tema hasta personal: el dormir tranquilos tiene un precio, y el cumplir con sus obligaciones fiscales permite dormir tranquilo.

Acuerdos reparatorios

Por un lado, Aranda dijo que se perseguirá a los factureros y se les castigará con cárcel por hasta 16 años. Por otro lado, dijo que para los empresarios y contribuyentes que omitan el pago de contribuciones, solamente se persigue que paguen sus impuestos. En este sentido, Romero Aranda recordó el caso de los grandes contribuyentes que pagaron sumas millonarias al SAT; entre ellos Walmart, IBM y Femsa. En esos casos, las autoridades usaron acuerdos reparatorios. En el caso de Walmart, por ejemplo, el cuerdo establecía que la minorista debía publicar, en un diario de circulación nacional, una disculpa y un exhorto a la sociedad a que cumplan sus obligaciones fiscales. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1280991009183346689?ref\_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1280991009183346689%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1\_&ref\_url=https%3A%2F%2Fwww.elcontribuyente.mx%2F2020%2F07%2Fgrandes-contribuyentes-pagan-30-mil-mdp-para-evitar-accion-penal%2FCon información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Necesario-ver-con-temor-al-fisco-Romero-Aranda-20210420-0136.html

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.