El plazo actual para presentar la declaración vence el 30 de junio, pero podría extenderse. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, participó el día de ayer en l...

El plazo actual para presentar la declaración vence el 30 de junio, pero podría extenderse. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, participó el día de ayer en la conferencia mañanera, en la que habló sobre las acciones que la dependencia a su cargo tomaría para combatir a las empresas factureras. En la sección de preguntas, se le preguntó si tenía contemplado ampliar el plazo para presentar la declaración anual de personas físicas, que vence el 30 de junio. La funcionaria respondió que estaban considerando la posibilidad. “Ahorita en estos momentos, desde el día de ayer, la gente me está haciendo algunas estimaciones de cuántos contribuyentes personas físicas son las que faltan por declarar. Me están haciendo una estimación de cómo están las citas, y entre hoy y mañana veremos si es necesario o no la ampliación del plazo, pero eso lo daremos a conocer en estos días”, dijo. https://twitter.com/SATMX/status/1255210373013258240?s=20 La titular del SAT dijo que su política de cobro de impuestos se refleja en acciones para “alentar la regularización en el pago de impuestos de los contribuyentes” y por ello se dan asesorías a personas físicas y morales para que ellos mismos puedan “autocorregir” su situación fiscal. Asimismo recordó que los contribuyentes que se acercan al SAT para ponerse al corriente son bienvenidos, aunque ya no se pueda condonar ningún tipo de endeudamiento atrasado como antes. Destacó que es procedente realizar reducciones o eliminación en el pago de multas y recargos, simplemente para alentar el pago de impuestos atrasados.

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