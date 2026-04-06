Abril no espera. Guía paso a paso para personas físicas: 10 pasos previos a presentación. Desde declaraciones mensuales hasta verificación de DeclaraSAT Abril 2026 es mes para presentar declaración anual 2025. Si eres persona física con ingresos: aplica a ti. El truco está en llegar preparado. No improvises. Tienes documentos que necesitas. Constancias que debes tener. Si falta algo: tramita ahora antes de llegar a presentar. Presentar con tiempo tiene ventaja: si tienes saldo a favor, SAT lo procesa más rápido. Esperar hasta última hora: demora más en devoluciones. Mejor empezar en primeros días de abril.

Primero: declara lo atrasado

Si tienes obligación de presentar declaraciones mensuales y no las presentaste: ahora es momento. Antes de hacer anual, regulariza pagos mensuales pendientes. ¿Por qué? Porque SAT identifica falta de mensuales durante revisión de anual. Si faltan: genera multas. Es mejor regularizar ahora, voluntariamente, que esperar a que SAT te notifique. Proceso: entra a SAT. Busca sección de declaraciones pendientes. Presenta las que faltan. Si hay impuesto adeudado: paga. Después continúa con anual limpio.

Segundo: reúne todas las constancias

Constancias son documentos que otros emiten para ti. Tu patrón, banco, institución financiera. Son comprobantes de ingresos, retenciones, pagos. Necesitas: CFDI de nómina. Si trabajaste y recibiste salario: tu patrón debe emitir CFDI (factura electrónica) con pagos de todo el año. Debe tener esto. Constancias de retenciones. Documentos que prueban cuánto ISR, IVA e IEPS se te retuvo. Patrón debe emitir. O si trabajaste independiente, quienes te pagaron deben haber retenido y emitir constancia. Constancias bancarias. Si recibiste intereses de cuentas de ahorro o inversiones: banco emite constancia con monto de interés y retención de ISR efectuada. Necesitas para declaración. Acción ahora: contacta a patrón, banco, instituciones donde tienes dinero. Solicita que emitan constancias. Hacerlo en abril es tarde. Hazlo ya.

Tercero: organiza tus registros de operaciones

Registros son documentos que TÚ generaste durante el año. No otros. Tus ingresos, tus gastos, tus inversiones. Ingresos: Registro mes a mes de lo que cobraste. Si trabajador independiente: cuánto ganaste en enero, febrero, marzo, etc. Separando IVA si es aplicable. No puede ser aproximado. Debe ser cifra exacta con comprobante. Deducciones: Registro de gastos deducibles. Qué gastaste que la ley permite deducir. Separando por tipo. Gastos de operación, gastos de oficina, etc. Con CFDI o comprobante fiscal de cada gasto. Comprobantes de gastos. Cada gasto que deduzcas debe tener CFDI o recibo. No vale "recuerdo que gasté". Debe estar documentado. Deducciones personales. Si tuviste gastos médicos, donativos a organizaciones autorizadas, educación: necesitas comprobantes. CFDI de hospital, de la organización donataria, de escuela. Inversiones: Si compraste bienes para tu negocio o actividad. Máquina, equipo, herramientas. Registro de cada inversión. Monto. Fecha. Tipo de bien. Servirá para calcular depreciación. Otros ingresos. Si recibiste préstamo (es ingreso que debes devolver), premio, donativo, herencia, venta de propiedad: debes informar. Requiere documentación que respalde. Pérdidas de años anteriores. Si en años pasados tuviste pérdidas (más gastos que ingresos): puedes compensarlas contra ganancias de este año. Necesitas historial de esas pérdidas.

Cuarto: verifica que documentación cumpla requisitos

No todo recibo es válido para deducción fiscal. Hay requisitos formales que SAT exige. CFDI debe tener: tu RFC, información del que emitió (patrón, prestador de servicio), concepto de gasto, monto exacto, IVA separado, fecha. Recibos deben tener: nombre y RFC de quien emite, tu nombre, concepto, monto, fecha. No vale recibo manuscrito sin datos completos. Gastos de personal. Si tienes empleados: nómina debe estar emitida como CFDI. No vale efectivo sin comprobante. Acción ahora: revisa todos tus comprobantes. ¿Tienen datos completos? ¿Tienen RFC de quien los emite? ¿Tienes el original? Si falta algo: mejor saberlo ahora que en auditoría.

Quinto: si tienes saldo a favor, prepara CLABE

Si vas a tener devolución de SAT: necesitas número de CLABE bancaria donde depositen. CLABE es número de 18 dígitos de tu cuenta bancaria. Lo encuentras en tu estado de cuenta, en app del banco, o preguntando a tu banco. ¿Por qué importante? Porque si quieres que SAT devuelva saldo a tu cuenta: necesita saber a dónde depositarlo. Sin CLABE: se demora más o complicaciones. Acción: entra a tu app del banco ahora. Busca CLABE. Anótala. Tenla lista al presentar declaración.

Sexto: verifica contraseña o e.firma

Para presentar declaración electrónicamente: necesitas autentificarte. Dos opciones: Contraseña de SAT: simple clave que usas para entrar a portal. Funciona para devoluciones hasta $150,000. e.firma (firma electrónica avanzada): certificado digital más seguro. Necesario si devolución supera $150,000. Requisitos por monto: Si devolución ≤ $10,000: Puedes usar contraseña simple. Si devolución entre $10,000 y $150,000: Puedes usar contraseña, pero solo si seleccionas CLABE que SAT ya tiene registrada para ti. Si no tienes CLABE preregistrada: debes usar e.firma. Si devolución > $150,000: Obligatorio e.firma. No hay opción de contraseña. Acción ahora: entra a SAT. Verifica que contraseña funcione. Si e.firma: verifica que esté vigente. Si vencida: tramita renovación urgente. No se renueva en abril cuando todos lo necesitan.

Séptimo: si eres empresario, ten estados financieros

Si tienes actividad empresarial (negocio propio): necesitas presentar estados financieros. Balance (estado de posición financiera): fotografía de qué tienes y qué debes al 31 de diciembre 2025. Activos, pasivos, patrimonio. Estado de resultados: resumen de todo lo que ganaste menos todo lo que gastaste. Resultado final: ganancia o pérdida. Estos no son opcionales. Son requisito legal. Si no los tienes: prepáralos ahora. Si tienes contador: pídele que prepare.

Octavo: si tienes empleados, reúne documentación de nómina

Si pagaste salarios a empleados durante 2025: necesitas: PTU pagada en 2025. Documento que prueba cuánto repartiste de ganancias entre empleados. Cuotas de seguridad social. Comprobantes de pagos al IMSS. Donde reportas sueldos y pagas cuotas patronales. Nóminas pagadas. CFDI de cada nómina de cada mes. Debe estar registrada en SAT. Sistema genera automáticamente. Acción: revisa que todo esté al día. Si hay pago atrasado de cuotas IMSS: regulariza antes de declaración.

Noveno: ten acceso a DeclaraSAT

DeclaraSAT es herramienta en línea para crear tu declaración. No es aplicación para descargar. Es portal del SAT donde llenas y envías declaración. Acción: entra a https://login.siat.sat.gob.mx/nidp/wsfed/ep?id=mat-ptsc-totp&sid=0&option=credential&sid=0 Verifica: Uno: Tu conexión a internet funciona sin problemas. Dos: El sitio se carga correctamente en tu navegador (Chrome, Firefox, Edge). Tres: Puedes acceder con tu contraseña. Cuatro: Sistema despliega formularios correctamente. Si hay problema técnico: soluciónalo antes de abril. No es momento de descubrir que tu internet no funciona con SAT.

Décimo: decide cuándo presentar en abril

Tienes todo abril. Pero timing importa. Primeros días de abril: Sistema está más fluido. Menos saturación. Mejor si quieres evitar problemas técnicos. Últimos días de abril: Todos presentan. Sistema lento. Errores más frecuentes. Devoluciones se procesan más lentamente después. Estrategia: presenta en primeros días de abril. Ya tienes documentación lista. Sistema funciona mejor. SAT procesa más rápido. Devolución llega antes.

Checklist final

Antes de presentar en abril, verifica: ☐ Declaraciones mensuales pendientes presentadas ☐ CFDI de nómina de patrón ☐ Constancias bancarias de intereses ☐ Constancias de retenciones ☐ Registro completo de ingresos mes a mes ☐ CFDI de todos los gastos deducibles ☐ Comprobantes de gastos personales (médicos, donativos, educación) ☐ Registro de inversiones en bienes ☐ Información de otros ingresos (préstamos, herencias, premios) ☐ Historial de pérdidas de años anteriores ☐ Estados financieros (si eres empresario) ☐ Documentación de nómina (si tienes empleados) ☐ CLABE bancaria para devolución ☐ Contraseña de SAT verificada y funcionando ☐ e.firma vigente (si aplica por monto de devolución) ☐ Acceso a DeclaraSAT probado

Preparación es clave

Presentar declaración anual no es complicado si llegas preparado. Todos los documentos listos. Todos los requisitos cumplidos. Todas las verificaciones hechas. Si dejas todo para última hora en abril: problemas técnicos, falta de documentos, constancias no recibidas. Stress innecesario. Mejor: empieza ahora. Solicita constancias. Organiza documentos. Verifica sistemas. Cuando llegues a abril: solo entras a SAT y presentas. Rápido. Limpio. Sin dramas. Tu declaración 2025 es obligación. Pero si la haces bien: es oportunidad de obtener saldo a favor y recuperar dinero que pagaste de más. No la dejes al azar.