Como persona moral tienes hasta el 31 de marzo para presentar tu declaración anual y no tener problemas con el SAT. La autoridad podrá imponer hasta sanciones penales sin posibilidad de fianza a l...

Como persona moral tienes hasta el 31 de marzo para presentar tu declaración anual y no tener problemas con el SAT. La autoridad podrá imponer hasta sanciones penales sin posibilidad de fianza a las personas morales que presenten errores, omisiones o información falsa en su declaración anual. Las autoridades correspondientes pueden abrir una investigación penal si estiman que se está incurriendo en un delito fiscal. "Serás acreedor a sanciones penales principalmente por facturas falsas, operaciones simuladas, empresas fachada o ingresos menores a los declarados", dijo Javier Eliott Olmedo presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (Anefac) en Michoacán. Se espera que en abril de este año la autoridad fiscal empiece a tomar medidas contra aquellos que considere criminales fiscales. Otras consecuencia de no presentar la declaración anual de personas morales es la cancelación de certificados de sellos digital, lo que imposibilitaría a las empresas a emitir comprobantes fiscales digitales por internet, mejor conocidos como CFDI, lo que dificultaría significativamente sus operaciones comerciales. El 31 de marzo vence el plazo para las personas morales cumplan con su declaración anual del ejercicio 2019.

Validar información presentada

No presentar declaraciones en ceros falsamente

Acercarse a profesionales contables

Revisar si algún proveedor está en las listas negras del SAT

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