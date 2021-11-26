Cuellos de botella en la producción, inflación, contagios por Covid-19 y la limitación de la subcontratación influyeron en la reducción del Producto Interno Bruto En la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), sus integrantes destacaron que la inflación global siguió presionada tanto por los cuellos de botella en la producción, como por la recomposición del gasto hacia mercancías., aunado al incremento en los precios de alimentos y energéticos. En cuanto a la actividad económica en el país, mencionaron que la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) a 0,4% obedeció al aumento de contagios de Covid-19, las disrupciones persistentes de las cadenas de suministro y el efecto de la nueva regulación en materia de subcontratación laboral sobre los servicios (outsourcing). Para el tercer trimestre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó una caída de 0.2% para el PIB, aunque recientemente ajustó la disminución a 0.4 por ciento respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantienen su estimación de crecimiento de 6.3% para este año. De acuerdo con el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio González, en el tercer trimestre del año se esperaba una caída mayor, lo que representa que el resultado es mejor de lo esperado por la caída del 0.4%. Los directivos del Banxico comentaron que aún sin contabilizar el efecto de la reforma de outsourcing, la economía está enfrentando un proceso de desaceleración significativo y que “el mal desempeño de la actividad económica refleja la fragilidad de la recuperación en México, la cual aún está lejos de completarse.”

Los antecedentes de la reforma al outsourcing

De acuerdo con la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh), el empleo en el sector de los servicios no financieros mantuvo su descenso con la segunda caída más fuerte en lo que va del año. Esto debido a los cambios impulsados por la reforma de subcontratación. Como reportamos en El Contribuyente, la ocupación en estas actividades se encuentra 19% por debajo de su nivel previo a la emergencia sanitaria por la Covid-19. Según la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), el personal ocupado se ubicó en 80.3 puntos, mientras que el apartado de servicios de apoyo al empleo, en la cual se ubica la subcontratación, registró una caída mensual de 25.6%.

La propuesta de nueva gobernación en Banxico

Como lo menciona Milenio, el Senado recibió ayer por la tarde la propuesta de AMLO para que Victoria Rodríguez Ceja sea aprobada como integrante de la Junta de Gobierno y se convierta en la gobernadora del Banxico, en la vacante que deja Alejandro Díaz de León. Por su parte, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, informó que se recibió el oficio de la Secretaría de Gobernación para la ratificación de la actual subsecretaría de Egresos, el cual se turnó a la Comisión de Hacienda y se prevé sesione en los próximos días para emitir, en su caso, el dictamen de elegibilidad e idoneidad de la funcionaria para ocupar dicho cargo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, espera que el próximo jueves el pleno legislativo pueda ratificar dicho nombramiento. Con información de Milenio y Banxico https://www.milenio.com/negocios/banxico-ley-outsourcing-puso-freno-crecimiento https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BE63AB45F-CADE-0B8E-46B0-149666C3AA11%7D.pdf

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