La plataforma china busca cumplir con normativas fiscales y responder a críticas de la industria textil

La plataforma china busca cumplir con normativas fiscales y responder a críticas de la industria textil

La plataforma de comercio electrónico Shein anunció que ha modificado sus sistemas para recolectar el RFC o CURP de los compradores en México, en cumplimiento con los requisitos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Según Jorge Álvarez Tovar, director de Relaciones con Gobierno de Shein México, la empresa ya implementó esta medida, a pesar de que no es obligatoria en todos los casos.

“Somos una de las dos empresas digitales que ya lo hemos hecho, aunque no es obligatorio para nosotros”, afirmó Álvarez Tovar durante una reunión con medios.

Objetivo del SAT: trazabilidad y cobro de impuestos

El SAT estableció esta medida como parte de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE), con el objetivo de identificar a quienes importan mercancías a gran escala para revender en México sin pagar los impuestos correspondientes.

Álvarez Tovar señaló que actualmente muchos compradores usan identificadores genéricos, lo que dificulta la trazabilidad de los paquetes. Sin embargo, reconoció que todos los consumidores de Shein tienen acceso a un RFC o CURP, aunque no están obligados a proporcionarlo al realizar sus compras.

Impuestos a plataformas digitales: incertidumbre en su implementación

Respecto a los nuevos impuestos que el Gobierno busca recaudar tras la aprobación de la Ley de Ingresos, Patrick Lassauzet, responsable de Comunicación y PR de Shein, mencionó que la empresa aún no tiene claridad sobre cómo se implementarán estas medidas.

“Sabemos que el Gobierno pretende recaudar ciertos impuestos que están reflejados en la Ley de Ingresos, pero todavía no sabemos cómo van a venir. Estamos en conversaciones con ellos”, explicó Lassauzet.

El directivo destacó que Shein ya retiene el IVA de las compras realizadas en la plataforma, cumpliendo con las normativas fiscales aplicables.

El caso de los envíos “minimis”

Shein también recordó que las mercancías con un valor menor a 50 dólares, conocidas como “minimis”, están exentas de impuestos de importación. Este esquema sigue siendo un tema de discusión en la industria, dado su impacto en la competitividad de los comerciantes nacionales.

Respuesta a las críticas de la industria textil mexicana

Frente a las críticas de competencia desleal por parte de empresas y representantes de la industria textil mexicana, Shein aseguró que su enfoque está en construir un ecosistema justo con reglas transparentes para todos.

“Somos una plataforma disruptiva que está impulsando un cambio en el ecosistema. Nuestro objetivo es seguir creciendo y ampliar el mercado para que todos se beneficien”, declaró Lassauzet.