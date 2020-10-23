Al momento de emprender, hay que tomar varias decisiones, algunas simples, algunas más complejas. Todo es parte del juego. Empezar a ejecutar tu idea de negocio, es algo que puedes hacer solo o con socios. Ya habrás definido tu capital de trabajo para emprender tu proyecto e iniciar los trabajos. Pero, legalmente, ¿sabes qué sigue? Platiqué con el abogadoCarlos Gallegos, un abogado corporativo de Veracruz que presta sus servicios a empresas, microempresas, pymes y emprendedores. Me compartió varios tips muy interesantes. “Lo importante es constituirse como empresa”, asegura Gallegos. Esto, incluso cuando ya se tiene todo listo para arrancar el proyecto. Esta acción no se debe dejar en el tintero. Hay quienes dicen “ya nos juntamos familiares o amigos y de alguna manera ya somos una empresa”, pero las cosas no pueden quedarse así. Es importante cumplir con los formalismos legales a través de un contrato social que dé un origen legal a la empresa. Así como a una persona física el acta de nacimiento le da personalidad jurídica al individuo, en las personas morales —como se denomina a las empresas—, su constitución o nacimiento parte de un contrato social, también llamado acta constitutiva. Es importantísimo realizar la constitución legal para que la empresa tenga ese nacimiento y esa vida jurídica reconocida por terceros, de modo que todas las personas con las que la empresa haga tratos comerciales sepan que es una persona moral que está debidamente constituida y que tiene todo lo necesario para trabajar. Es muy importante decir que en este contrato social o acta constitutiva, es donde se establece el nombre de la empresa, a qué se van a dedicar, quiénes van a ser los socios y con qué capital va a funcionar. Esto, a grandes rasgos, es lo que debe contener un acta constitutiva o un contrato social. Cuando te sientes mal, acudes a un médico, pero dependiendo de los síntomas acudirás a uno general o a un especialista. Pasa lo mismo cuando tienes dudas jurídicas. Si te haces preguntas del tipo ¿cómo debo constituir una empresa?, ¿qué tipo de empresa me conviene?, ¿necesito cumplir con permisos?, ¿qué tipo de contratos son los que debo tener para blindar las operaciones con clientes y proveedores?, d****ebes acudir con un abogado corporativo. No es el notario quien sentará las bases legales de tu empresa, es un abogado corporativo, también conocido como abogado de empresa. Él es el experto que te puede ayudar. Es él quien dará la estructura legal a tu empresa, es quien puede asesorarte sobre cómo hacer las cosas para que estén desde principio en un correcto marco normativo. Es el abogado corporativo el que sabe manejar los temas civiles, los contractuales, los laborales, el tema fiscal con las empresas y con las autoridades, el tema notarial... es decir, todo lo que conlleva la conformación, transformación y operación de las empresas. Si no se hace de esta manera, se corre el riesgo de que existan problemas en la operación. El abogado corporativo te asesorará desde la constitución de la empresa, acerca de los permisos que necesitas para su establecimiento, sobre el control laboral —muy importante si vas a contratar personal— y acerca de la protección legal de tus ideas. Te asegurará la protección legal en la relaciones comerciales, ya sea con clientes, proveedores o alianzas estratégicas y —algo esencial en estos días— te ayudará a blindar tus operaciones digitales; un ejemplo básico de esto es el aviso de privacidad. Contar con un buen abogado jamás será un gasto; es uno de los asesores clave que debes tener en tu empresa, vale la pena recordar que todo lo que vivimos en el día a día está normado por el derecho, tanto para personas físicas como para las morales.

Antonio Vera es especialista en marketing jurídico con más de 15 años de experiencia en México y Latam. Creador del primer Blog sobre marketing digital y ventas para abogados. https://abogado.marketing

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