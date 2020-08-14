La minera canadiense First Majestic está fincada en un paraíso fiscal, Luxemburgo, y se niega a apegarse a la legislación fiscal mexicana. En los últimos tres meses, reporta el portal La Política Online el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hablado con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en al menos cinco ocasiones. La comunicación entre los mandatarios es, dicen, prometedora. Pero ni así se ha podido llegar a un acuerdo con First Majestic, una minera del país del norte, que el gobierno mexicano asegura debe dinero al fisco. Trudeau se había comprometido a mediar para que la compañía regularizara su situación; sin embargo, el escándalo de corrupción en el que se ha envuelto el primer ministro canadiense junto con su familia le ha quitado relevancia frente al poder económico de su país. Se acusa a Trudeau de haber presionado a la ex ministra de justicia Jody Wilson-Raybould para que no investigara a SNC-Lavalin, una empresa constructora canadiense, por haber pagado sobornos al gobierno de Libia. En la Secretaria de Relaciones Exteriores a través de su titular Marcelo Ebrard se presume que entre las dos naciones, y especialmente entre los dos mandatarios, hay una buena relación. Sin embargo, según La Politica Online a AMLO, los funcionarios canadienses lo ven como a un populista no muy lejano a Donald Trump o Jair Bolsonaro. First Majestic posee cinco minas en el país y un arbitraje contra México; según ese litigio hay fecha hasta el 10 de septiembre para lograr una conciliación. No obstante, la empresa minera insiste que no debe nada y se ha amparado en los tratados de doble tributación celebrados con Canadá, Barbados y Luxemburgo. El problema es que la empresa está afincada de modo societario en un paraíso fiscal como es Luxemburgo y no acepta someterse a las normas del SAT. De no llegar a un acuerdo antes de cumplido el plazo, se llevará el caso ante tribunales extranjeros, concretamente a los de Nueva York, que han sido fijados como sede judicial. Con información de La Política Online https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/131617-a-pesar-de-los-contactos-entre-amlo-y-trudeau-una-minera-canadiense-se-niega-a-pagar-al-sat/
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