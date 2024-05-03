Las deducciones autorizadas se enfocan más en gastos relacionados con actividades económicas específicas, mientras que las personales son más amplias y pretenden reducir la carga fiscal de las pers...

Las deducciones autorizadas se enfocan más en gastos relacionados con actividades económicas específicas, mientras que las personales son más amplias y pretenden reducir la carga fiscal de las personas físicas La declaración anual de personas físicas se debió presentar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante abril. En la declaración anual, las personas físicas tienen derecho a aplicar deducciones, que son gastos que pueden disminuir la base gravable del Impuesto sobre la Renta (ISR), lo que puede resultar en un menor pago de impuestos. De acuerdo con la asesora contable Mabel Salazar, las deducciones se dividen en personales y autorizadas:

Deducciones personales : hacen referencia a los siguientes tipos de gastos: dentales, seguro de gastos médicos mayores, lentes, consultas psicológicas, nutriólogo, gastos funerarios, entre otros. Se aplican en la declaración anual, erosionando la base gravable de la determinación del impuesto.

: hacen referencia a los siguientes tipos de gastos: dentales, seguro de gastos médicos mayores, lentes, consultas psicológicas, nutriólogo, gastos funerarios, entre otros. Se aplican en la declaración anual, erosionando la base gravable de la determinación del impuesto. Deducciones autorizadas: son las aplicables, mes con mes, por gastos realizados estrictamente indispensables para la actividad que realiza el contribuyente.

Diferencias entre las deducciones personales y las autorizadas

La especialista expuso las siguientes diferencias entre las deducciones personales y las autorizadas:

Deducciones autorizadas

Son gastos específicos que la ley fiscal permite deducir para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta.

Son estrictamente indispensables. Por ejemplo, si el contribuyente se dedica a dar servicios de belleza profesional y debe comprar tintes para el cabello, es un gasto que puede hacer deducible por ser específico a su giro.

Están directamente relacionadas a las actividades empresariales y servicios profesionales, arrendamiento de bienes inmuebles, intereses hipotecarios y otros.

Se aplican directamente sobre los ingresos obtenidos por la persona física, disminuyendo la base gravable.

Deducciones personales

Se aplican exclusivamente a personas físicas, destinadas a disminuir la carga fiscal.

Incluyen gastos relacionados con la educación, salud, donativos, aportaciones a planes de retiro, entre otros.

Se restan directamente del impuesto a pagar, no de los ingresos totales.

Mabel Salazar señaló que las deducciones autorizadas se enfocan más en gastos relacionados con actividades económicas específicas, mientras que las personales son más amplias y pretenden reducir la carga fiscal de las personas físicas.