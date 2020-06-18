Una encuesta a empresarios sobre la devolución de IVA del SAT encontró varias deficiencias y problemas con el fisco. En mayo, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) rea...

Una encuesta a empresarios sobre la devolución de IVA del SAT encontró varias deficiencias y problemas con el fisco. En mayo, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) realizó una encuesta a empresarios sobre su percepción de la fiscalización y la devolución de IVA durante abril. En ese momento, los empresarios reprobaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en varios aspectos. Uno de los problemas principales fue la demora en la devolución de IVA. En este sentido, el 17.7% de los empresarios reportó que los procesos de devolución empeoraron. Además, la encuesta encontró que el fisco tardaba 60 días en promedio para hacer la devolución. El segundo gran problema fue la percepción de una mayor fiscalización. El 30% reportó una mayor fiscalización del SAT hacia las empresas. Esto se refiere a requerimientos adicionales, más avisos y notificaciones, auditorías, revisiones y, en algunos casos, la cancelación de sellos digitales. Por último, la encuesta encontró que en abril, el 26% de los empresarios consideró que el SAT adoptó una postura excesiva.

De mal en peor

Ahora que tenemos la encuesta de mayo, parece que las cosas empeoraron:

En mayo, el 23% de los encuestados consideró que la devolución de IVA empeoró.

Además, el tiempo promedio del proceso pasó de 60 a 70 días.

La percepción de fiscalización disminuyó: el 21% de los empresarios percibió una mayor fiscalización del SAT, mientras que el el mes anterior el 30% reportó más fiscalización.

De acuerdo con la Caintra, el cierre de las delegaciones de la Prodecon solamente empeorará el problema. Hace unas semanas, se dio a conocer que se cortaría en 75% el presupuesto de la Prodecon. Hay que destacar que estos datos se refieren a las empresas de Nuevo León. En esa entidad, los problemas de devolución de IVA son los más recurrentes. De todas formas, esta información da un panorama sobre la opinión de los empresarios sobre el SAT y sus procesos. Además, demuestra el impacto del recorte de presupuesto a la Prodecon. De por sí, el presupuesto total destinado a la institución ya había sido recortado en 15.5% este año, pues en el Presupuesto de Egresos 2020 se destinaron 749 millones de pesos para la Prodecon. El presupuesto del organismo ha ido cayendo continuamente desde 2016 en entre 2.5% y 5% cada año. Con información de Reforma y El Economista.

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